Tras el 4.6 de Bayaguana, una seguidilla de sismos menores activó la zona de Monte Plata

En la madrugada de este martes a las 3:41, los instrumentos midieron un movimiento con una lectura de 1.9 a 8.9 kilómetros al noreste de Yamasá

    Expandir imagen
    Tras el 4.6 de Bayaguana, una seguidilla de sismos menores activó la zona de Monte Plata
    En rojo, la ubicación del sismo de acuerdo con el Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). (ARCHIVO)

    El temblor de 4.6 registrado ayer a las 5:27 de la mañana con epicentro al norte de Bayaguana no fue un hecho aislado. Entre el mediodía del lunes y la madrugada de este martes se detectó una seguidilla de sismos menores en el entorno de Monte Plata y provincias cercanas, sin reportes de daños.

    En la madrugada de este martes a las 3:41 a.m., los instrumentos midieron un movimiento con una lectura de 1.9 a 8.9 kilómetros al noreste de Yamasá, a 10 kilómetros de profundidad.

    La tarde del lunes

    Ya el lunes, a las 2:35 de la tarde, se había registrado otro con un valor de 2.0 cerca de Cevicos (unos 7 kilómetros al suroeste), este último más profundo (87 km), y a las 12:59 del mediodía uno que alcanzó 2.1 al norte de Pedro Brand (16.7 km de profundidad).

    El resto de la jornada dejó actividad leve y dispersa en el arco antillano: un sismo estimado en 2.6 pasada la 1:16 de la madrugada de hoy en el Canal de la Mona, frente a Punta Cana, provincia La Altagracia.

    • Otro que marcó 2.9 a las 11:20 de la noche del lunes al oeste de Jimaní (en territorio haitiano); dos eventos con valores de 2.4 y 2.2 la tarde del lunes en el área de Pedernales; y registros menores frente a Las Terrenas y al sur de Sosúa.
