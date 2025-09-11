República Dominicana y Panamá firman un acuerdo para hacer frente a la crisis climática

El acuerdo fue suscrito por los ministros de Panamá, Juan Carlos Navarro, y República Dominicana, Paíno Henríquez ( FUENTE EXTERNA )

Los Gobiernos de Panamá y República Dominicana firmaron un memorándum de entendimiento de cuatro años prorrogables para "avanzar" en conjunto sobre la conservación de la biodiversidad, proteger el medioambiente y combatir la crisis climática, según se informó este jueves.

"Este memorándum marca un paso significativo en nuestra diplomacia ambiental regional. La cooperación entre Panamá y la República Dominicana no solo es necesaria, sino estratégica, frente a los desafíos ambientales que compartimos", dijo el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

La firma del acuerdo se llevó el pasado miércoles en Ciudad de Panamá entre el Ministerio de Ambiente de Panamá y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana para "fortalecer la cooperación ambiental" entre ambos países.

Tiene "una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por mutuo acuerdo, y no constituye un tratado internacional ni crea obligaciones jurídicas vinculantes", por lo que "todas las actividades se desarrollarán conforme a la legislación nacional vigente", según la información oficial.

El ministro de medio ambiente dominicano, Paíno Henríquez, destacó "la necesidad de una colaboración robusta en materia ambiental para compartir experiencia de éxito y conocimiento técnico en ambiente y desarrollo sostenible, logrando así que nuestros dos países avancen juntos".

Puntos del acuerdo

El acuerdo hará frente "desafíos comunes":

El deterioro ambiental

La pérdida de biodiversidad

La degradación de los ecosistemas

La deforestación

La contaminación

La basura plástica

La gestión inadecuada de residuos y la creciente amenaza de fenómenos climáticos extremos, como incendios forestales y sequías.

A través de "la cooperación técnica, el intercambio de conocimientos, el impulso a la investigación científica y la creación de mecanismos de financiamiento para proyectos que fortalezcan las capacidades institucionales de ambos países".

Y tiene como prioridad cooperar en "la gobernanza climática, incluyendo políticas de mitigación y adaptación al cambio climático; la gestión forestal sostenible y el uso eficiente de los recursos hídricos; la prevención de incendios forestales y la restauración de ecosistemas degradados".

Además de "combate a la contaminación por plásticos, especialmente en ecosistemas marinos; el impulso de modelos de economía circular y gestión integral de residuos; el uso de tecnologías de observación de la Tierra (...) para el monitoreo ambiental, la detección de prácticas ilegales como la tala y pesca no autorizadas, y la respuesta ante emergencias ambientales".

El acuerdo contempla elaborar un plan de trabajo conjunto que detallará "las acciones específicas, metas, cronogramas y mecanismos de seguimiento de las iniciativas acordadas" por el que se designa un "punto focal oficial" para implementar lo pactado en el memorando.

La implementación de las actividades será "progresiva y estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros" así que también se abre la posibilidad de "acceder a fondos de cooperación internacional, tanto bilaterales como multilaterales, incluyendo esquemas de cooperación sur-sur, norte-sur y triangular".