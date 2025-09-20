Flamencos en riesgo por desechos de pesca abandonados en playa Las Salinas
Voluntarios y pescadores salvan a flamencos de la trampa mortal del nailon
Los flamencos y otras aves que habitan en la playa Las Salinas, al sureste de la República Dominicana, enfrentan una grave amenaza por los desechos de pesca abandonados en la zona, conocidos como “redes fantasmas”.
Estos residuos —trozos de redes, cuerdas y, en especial, los peligrosos hilos de nailon— representan un riesgo mortal para la vida silvestre, según advierten ambientalistas.
“Este hilo de los pescadores es uno de los que más daño les hace a las aves, porque es transparente y cuando se va al mar o está en la orilla de la playa, las aves no lo ven y se enredan fácilmente con estos desperdicios”, explicó a EFE María Paulino, directora del Grupo Acción Ecológica (GAE).
El problema ya ha dejado víctimas. Recientemente, un flamenco quedó atrapado en un hilo de nailon, lo que provocó la mutilación de una de sus patas. “Por eso nuestra inquietud de querer trabajar en esta área donde sabemos que hay mucho material que les hace daño a las especies”, añadió Paulino.
Con ese propósito, voluntarios y pescadores participaron este sábado en una jornada de limpieza de costas, enmarcada en el Día Internacional de Limpieza de Costas, en la que se dedicaron a retirar los utensilios de pesca que amenazan la supervivencia de estas aves.
Más allá de la recolección, los organizadores insisten en la importancia de crear conciencia entre los pescadores y convertirlos en aliados en la protección del entorno.
“El objetivo es mostrarles a los pescadores el efecto que esto produce. El nailon se adhiere en las aves y estas mueren, por lo menos la mayoría, en el caso de los flamencos”, señaló Danilo Mejía, técnico de aves del GAE.
En la misma línea, el dirigente de la Asociación de Pescadores de la zona, Juan Ramón Santana, recordó que “cada persona que vive en una comunidad debe velar por los recursos naturales y el ecosistema”.
Jornadas de limpiezas
En República Dominicana, cada vez son más comunes las jornadas de limpiezas de playas, por lo que es común ver a miembros de diversas instituciones públicas, privadas y centros educativos, recolectando desechos en las playas.
"Si esos operativos no se hicieran, aquí estuviera lleno de plásticos", señaló el pescador.