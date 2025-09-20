Flamencos en riesgo por desechos de pesca abandonados en playa Las Salinas

Comunitarios se se han unido este sábado para retirar los utensilios de pesca que amenazan la vida de los flamencos y otras aves en la playa Las Salinas. ( EFE )

Los flamencos y otras aves que habitan en la playa Las Salinas, al sureste de la República Dominicana, enfrentan una grave amenaza por los desechos de pesca abandonados en la zona, conocidos como “redes fantasmas”.

Estos residuos —trozos de redes, cuerdas y, en especial, los peligrosos hilos de nailon— representan un riesgo mortal para la vida silvestre, según advierten ambientalistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/20/aves1ddcc-c-8a848182.jpg Limpieza de la playa Las Salinas, al sureste de la República Dominicana, en una de las tantas actividades convocadas con motivo del Día Internacional de Limpieza de Costas. (EFE)

“Este hilo de los pescadores es uno de los que más daño les hace a las aves, porque es transparente y cuando se va al mar o está en la orilla de la playa, las aves no lo ven y se enredan fácilmente con estos desperdicios”, explicó a EFE María Paulino, directora del Grupo Acción Ecológica (GAE).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/20/aves1ddcc-c7d5befb.jpg Voluntarios y pescadores se han unido este sábado para retirar los utensilios de pesca que amenazan la vida de los flamencos y otras aves en la playa Las Salinas. (EFE)

El problema ya ha dejado víctimas. Recientemente, un flamenco quedó atrapado en un hilo de nailon, lo que provocó la mutilación de una de sus patas. “Por eso nuestra inquietud de querer trabajar en esta área donde sabemos que hay mucho material que les hace daño a las especies”, añadió Paulino.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/20/aves1ddc-e80ea006.jpg Voluntarios limpian la playa Las Salinas, al sureste de la República Dominicana, en una de las tantas actividades convocadas con motivo del Día Internacional de Limpieza de Costas. (EFE)

Con ese propósito, voluntarios y pescadores participaron este sábado en una jornada de limpieza de costas, enmarcada en el Día Internacional de Limpieza de Costas, en la que se dedicaron a retirar los utensilios de pesca que amenazan la supervivencia de estas aves.

Más allá de la recolección, los organizadores insisten en la importancia de crear conciencia entre los pescadores y convertirlos en aliados en la protección del entorno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/20/aves1-800285d5.jpg Fueron retirados los utensilios de pesca que amenazan la vida de los flamencos y otras aves en la playa Las Salinas. (EFE)

“El objetivo es mostrarles a los pescadores el efecto que esto produce. El nailon se adhiere en las aves y estas mueren, por lo menos la mayoría, en el caso de los flamencos”, señaló Danilo Mejía, técnico de aves del GAE.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/20/exitosa-liberacion-de-44-flamencos-del-proyecto-rescate-rosado-4-25dceb23.jpg Vista de flamencos que fueron liberados en 2024 en Montecristi. (ARCHIVO)

En la misma línea, el dirigente de la Asociación de Pescadores de la zona, Juan Ramón Santana, recordó que “cada persona que vive en una comunidad debe velar por los recursos naturales y el ecosistema”.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/20/aves1ddcc-c-1-70e70d7a.jpg Voluntarios y pescadores se han unido este sábado para retirar los utensilios de pesca que amenazan la vida de los flamencos y otras aves en la playa Las Salinas. (EFE)

Jornadas de limpiezas

En República Dominicana, cada vez son más comunes las jornadas de limpiezas de playas, por lo que es común ver a miembros de diversas instituciones públicas, privadas y centros educativos, recolectando desechos en las playas.

"Si esos operativos no se hicieran, aquí estuviera lleno de plásticos", señaló el pescador.

Te puede interesar Deloitte República Dominicana realiza exitosa jornada de limpieza en Playa Montesinos