El mes pasado fue el tercer septiembre más cálido registrado globalmente, según Copernicus

El pasado mes de septiembre fue el tercer septiembre más cálido registrado a nivel global, según informó este jueves en su boletín mensual el componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo, el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S).

La temperatura promedio del aire en superficie a nivel global fue en septiembre de 16,11 ºC, por encima de la media para el periodo 1991-2020 en 0,66 ºC y 1,47 ºC por encima de la media del periodo preindustrial de 1850-1900.

No obstante, el mes pasado se quedó 0,27 ºC por debajo del mes de septiembre que ostenta hasta ahora el récord de ser el más cálido registrado, el de 2023.

Temperatura global

"La temperatura global en septiembre de 2025 fue la tercera más cálida registrada, casi tan alta como en septiembre de 2024 y menos de una décima de grado por debajo", declaró Samantha Burgess, responsable estratégica para el clima de Copernicus.

"Un año después, el contexto de temperatura global sigue siendo en buena medida el mismo, con temperaturas de tierra y aire en superficie persistentemente elevadas que reflejan la influencia continuada de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera", resaltó.

A nivel europeo, la temperatura media en septiembre fue de 15,95 ºC, lo que supone 1,23 ºC más que durante el periodo 1991-2020 y convierte al mes en el quinto septiembre más cálido registrado.

En la península escandinava y en el este de Europa se midieron las temperaturas más anómalamente altas, mientras que en partes de Europa occidental éstas fueron más frescas de lo habitual.

La temperatura media del agua en superficie a nivel global en septiembre fue de 20,72 ºC, la tercera más cálida y 0,20 ºC por debajo del récord medido en septiembre de 2023.

En el plano hidrológico, las precipitaciones fueron más abundantes de lo habitual -en ocasiones con inundaciones asociados- en Europa noroccidental y central, Escandinavia, la costa oriental del mar Negro, partes de Italia, Croacia y España oriental.

Por el contrario, la mayor parte de la península ibérica, la costa noruega, Italia peninsular, los Balcanes y partes de Ucrania y de Rusia occidental permanecieron más secas de lo habitual.