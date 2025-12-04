Importación de especies exóticas enfrenta a la Academia de Ciencias y el Zoológico Nacional

Monos rhesus (Macaca mulatta), una de las especies solicitadas por el Zoológico Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La noticia de que el Zoológico Nacional ha solicitado la importación de varias especies exóticas desde Puerto Rico ha generado posiciones encontradas entre representantes del sector ambiental —como la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo— y las autoridades del parque.

En las últimas semanas han surgido declaraciones de estas entidades ambientales y científicas que alertan sobre los posibles riesgos ecológicos de traer especies exóticas, algo que, según denuncian, intenta ser desviado por las autoridades del parque con su reciente desmentido sobre el traslado de animales venenosos al país.

Las primeras informaciones surgieron de agencias internacionales y medios puertorriqueños que se hicieron eco de un anuncio hecho a mediados de octubre por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico, en el que se informaba que se coordinaba el traslado de especies exóticas ilegales desde ese país al parque dominicano.

"El Parque Zoológico Nacional envió este mes una solicitud formal al DRNA para el traslado a dicho lugar de estas especies, que incluyen culebras, serpientes, monos rhesus y caimanes, según el comunicado", detalla una nota publicada por medios como la agencia EFE.

La información señala que una misiva del titular del Zoológico Nacional, Nayib Aude Díaz, destacaba que el traslado está dirigido a "enriquecer las colecciones biológicas de nuestro parque con fines educativos y de conservación".

Los medios internacionales reseñaban que el objetivo "es trasladar a ese zoológico los animales que actualmente se encuentran en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Cambalache, en Arecibo, al norte de Puerto Rico".

La advertencia de la Academia de Ciencias

Semanas después de la publicación, la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias difundió un primer comunicado en el que expresaba su preocupación por el anuncio, ya que las especies exóticas que serían trasladadas "son reconocidas internacionalmente por su alto potencial invasor".

"Cuando especies exóticas llegan a nuevos ambientes sin sus depredadores naturales, suelen reproducirse sin control, convirtiéndose en plagas que amenazan la biodiversidad, la salud pública y la agricultura", señala la Academia en el comunicado.

En ese momento, la entidad manifestó que había intentado reunirse con el titular del Zoológico Nacional a fin de conocer los alcances de dicha solicitud, pero no obtuvo respuesta.

En el comunicado, la entidad pidió al Ministerio de Medio Ambiente la suspensión de cualquier trámite relacionado con la importación del lote descrito, la publicación del expediente técnico, y una evaluación de riesgo de invasión independiente y vinculante, entre otros puntos.

Las "serpientes venenosas" y la reacción del Zoológico

En días pasados, en redes sociales y espacios televisivos se difundió la información de que las autoridades del Zoológico Nacional gestionaban el traslado de serpientes venenosas al país, algo que motivó la reacción del parque, que desmintió el dato en un comunicado emitido este miércoles.

En ese documento, el Zoodom precisó que las especies solicitadas corresponden exclusivamente a caimanes, pericos de cuello anillado y monos rhesus. "Queremos dejar constancia de que en ningún momento se han incluido serpientes venenosas en esta donación, las cuales ni siquiera existen en la vecina isla", afirmó la institución.

En sus redes sociales, el Zoodom también explicó que, de concretarse la llegada de estos ejemplares, "las especies serían manejadas exclusivamente dentro de nuestras instalaciones controladas, bajo el cuidado de nuestro personal especializado. Su presencia en el parque tendría fines educativos, científicos y de conservación (...) Ninguna de estas especies será liberada en ecosistemas de nuestra isla".

Reiteran la denuncia

Este jueves, la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reiteraron el contenido de su denuncia de noviembre.

A través de un comunicado, la Academia explicó que dicha reiteración "responde a la campaña de desinformación y manipulación que han emprendido el director del Zoológico Nacional y sus autoridades, a raíz del impacto que ha generado la denuncia en la opinión pública y en el sector ambiental del país".

Ambas entidades señalaron que el punto central de la denuncia reafirma "que los animales cuya importación pretende el director del Zoodom son especies que en Puerto Rico se han convertido en serias plagas. Estas han invadido ecosistemas naturales, escapado al control de las autoridades y afectado gravemente la biodiversidad local".

Las instituciones académicas denunciaron que "las autoridades del zoológico han tratado de desviar la atención alegando que las culebras no son venenosas, argumento que consideran irrelevante frente al verdadero problema: la condición de invasoras y el riesgo ecológico que representan".

Evaluación de especies

En un comunicado, el Zoodom informó que gestiona ante la Dirección General de Ganadería el permiso zoosanitario, así como el permiso de no objeción del Ministerio de Medio Ambiente, ambos requisitos indispensables para la introducción de cualquier especie animal al país.

Diario Libre consultó al Ministerio de Medio Ambiente sobre el manejo que se le está dando al tema. La directora de Biodiversidad, Marina Hernández, indicó que deben evaluar las especies que serían trasladadas y que, para ello, se requiere recibir una solicitud de introducción de animales exóticos por parte del Zoológico, algo que, hasta donde tenía conocimiento, "no había llegado".

La funcionaria recordó que todos los animales exóticos que provienen de la vida silvestre deben contar con la autorización tanto de la Dirección de Biodiversidad como de la Dirección de Ganadería.

También recordó que el parque, además de ser un espacio recreativo, "es una institución dedicada a la educación y la exhibición de animales exóticos".

