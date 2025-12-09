El año 2025 va camino de ser segundo más cálido a nivel global desde que hay registros

El año 2025 va camino de ser el segundo más cálido a nivel global desde que hay registros, empatado con 2023, mientras noviembre fue el tercero más cálido documentado, al alcanzar temperaturas notablemente superiores a la media registradas sobre todo en el norte de Canadá, el océano Ártico y en la Antártida.

Según informó este martes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, entre enero y noviembre, la temperatura media del aire en superficie estuvo 0,60 ºC por encima de la temperatura media entre 1991 y 2020, lo que equivale a 1,48 ºC por encima de la estimación de la temperatura entre 1850 y 1900, considerado el periodo preindustrial.

Estas anomalías de la temperatura media global son idénticas a las registradas para todo 2023, actualmente el segundo año más cálido hasta la fecha, con lo cual es prácticamente seguro que 2025 termine siendo el segundo o tercer año más cálido documentado, por detrás de 2024, aunque es posible que no alcance los 1,5 °C por encima del nivel preindustrial.

El mes pasado la temperatura media del aire en superficie fue de 14,02 ºC, lo que supone 0,65 ºC por encima de la temperatura media para noviembre de entre 1991 y 2020, aunque 0,20 °C menos que el noviembre más cálido registrado, en 2023, y 0,08 °C menos que el segundo más cálido, en 2024.

"En noviembre, las temperaturas globales estuvieron 1,54 °C por encima de los niveles preindustriales, y la media de tres años para 2023-2025 va camino de superar los 1,5 °C por primera vez. Estos récords no son abstractos. Reflejan la aceleración del cambio climático, y la única forma de mitigar el aumento de las temperaturas en el futuro es reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero", advirtió Samantha Burgess, directora estratégica para el clima de C3S.

En lo que respecta a Europa, la temperatura media en noviembre se situó en 5,74 °C, y 1,38°C por encima de la media para ese mes en el periodo entre 1991 y 2020, de manera que fue el quinto noviembre más cálido.

Las temperaturas fueron superiores a la media en Europa oriental, Rusia, los Balcanes y Turquía, e inferiores, principalmente en el norte de Suecia y Finlandia, Islandia y partes del norte de Italia y el sur de Alemania.

Fuera de Europa, las temperaturas más por encima de la media se registraron en las regiones polares, en particular en el noreste de Canadá y el archipiélago canadiense, Estados Unidos, el Océano Ártico y la Antártida Oriental, mientras en el norte de Siberia, que abarca gran parte del noreste de Rusia, hubo pronunciadas anomalías negativas de temperatura.

Mientras, la temperatura media de la superficie del mar en noviembre dentro de las coordenadas 60°S-60°N fue de 20,42° C, el cuarto valor más alto registrado para el mes, y 0,29° C por debajo del récord de noviembre de 2023.

Un noviembre lluvioso

Por otro lado, noviembre fue más lluvioso de lo habitual en Reino Unido, Irlanda, Portugal, España, el noroeste de Rusia y gran parte de los Balcanes, con precipitaciones especialmente intensas en Albania y Grecia.

En tanto, se observaron condiciones más secas de lo habitual en Islandia, el sur de España, el norte de Italia, el centro de Alemania y Suecia, mientras que las alertas por sequía persistieron en el sureste de Europa, especialmente en el suroeste de Rusia, Ucrania y Turquía.

Fuera de Europa, se registraron condiciones más húmedas de lo habitual en el suroeste de Estados Unidos, partes del norte de Canadá, el noroeste de Rusia, Taiwán, el sur de África, Madagascar y las regiones costeras de Australia.

Más de 1,100 personas perdieron la vida en el sur y el sureste de Asia por las precipitaciones torrenciales y las inundaciones provocadas por la combinación de ciclones tropicales y fuertes lluvias monzónicas.

En tanto, en el norte de México, el sureste de los Estados Unidos, gran parte de Asia occidental y central, y el sur de Brasil se registraron condiciones más secas de lo habitual.