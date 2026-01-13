Describen nueva especie de roedor en Ecuador y la bautizan en honor a guerrero amazónico

Una nueva especie de roedor fue descrita en Ecuador y los investigadores la bautizaron como 'Oreoryzomys jumandi', en honor a Jumandi, un guerrero amazónico quijo que lideró el primer levantamiento indígena contra los conquistadores españoles, en 1578, y que fue declarado como héroe nacional por la Asamblea ecuatoriana (Parlamento) en 2011.

El hallazgo fue realizado por investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), el Instituto de Diversidad y Evolución Austral, la Fundación Cóndor Andino, Dosel Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Museo Koenig, de Alemania.

La nueva especie habita en los bosques montanos y nublados del valle del río Quijos, en la provincia amazónica de Napo, caracterizados por tener árboles abundantes enorquídeas, helechos y bromelias, explicó el Inabio en un comunicado.

Características

Tiene pelaje dorsal marrón oscuro, con pelos de 7–8 milímetros de largo, basalmente grises, apicalmente blanquecinos; mientras que en el ventral tiene pelos de 4–5 milímetros.

Además, tiene orejas redondeadas, cubiertas externamente con pelos cortos negruzcos, y una cola de 110–124 milímetros negruzca, unicolor, entre otras características.

El estudio también reveló que el género de roedores andinos 'Oreoryzomys', que durante décadas se consideró que estaba compuesto por una sola especie, alberga en realidad tres especies distintas, incluyendo la nueva descubierta en el nororiente del Ecuador.

De acuerdo a los investigadores, el hallazgo "demuestra que la diversidad de pequeños mamíferos en los Andes ecuatorianos ha sido subestimada y refuerza el papel de esta región como uno de los grandes 'hotspots' de biodiversidad del planeta".

Leer más Describen una nueva especie de mariposa en la Amazonía ecuatoriana