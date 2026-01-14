Calendario ambiental 2026: un año repleto de fechas para el medioambiente

Imagen de archivo de un pastor con sus ovejas. ( EFE )

2026 será un año surtido de efemérides que tratarán de concienciar a la población sobre los desafíos medioambientales e instar a los gobiernos a la acción.

Estas fechas, establecidas tanto por la ONU como por otras entidades internacionales, conforman el calendario ambiental del que ha sido declarado como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

Con este reconocimiento la ONU aboga por una mayor inversión, políticas adaptadas al sector y fomentar el diálogo y la colaboración para mejorar la vida de los pastores y la gestión sostenible de los pastizales.

Citas señaladas del año

El año arranca con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar el próximo 17 enero y la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París el 27 del mismo mes, renunciando así a los objetivos de reducción de emisiones y a sus compromisos financieros.

Los días 28 y 29 de abril están marcados en rojo, ya que la ciudad de Santa Marta (Colombia) acogerá la I Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles.

El mes de junio vendrá asimismo cargado de actualidad, con los actos de celebración del Día Mundial del Medioambiente en Bakú (Azerbaiyán), el día 5, y con la Cumbre Mundial de Cuencas en Río de Janeiro (Brasil), entre los días 15 y 19.

Ya en octubre, entre los días 18 y 30, la ciudad de Ereván (Armenia) acogerá la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17).

En noviembre, tendrá lugar la COP31 en Antalya (Turquía) bajo presidencia australiana.

2026 se cerrará con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua (2 a 4 diciembre) en Abu Dabi y coorganizada por Senegal y Emiratos Árabes Unidos.

El mes a mes medioambiental

.-ENERO: el lunes 19 de enero -Día Mundial de la Nieve- inaugura un mes en el que también se celebran fechas como el Día Mundial de la Educación Ambiental (el 26) o el Día Mundial por la Reducción de emisiones de CO2 (el 28).

.-FEBRERO: el 1 de febrero tendrá lugar el Día Mundial del Galgo, para concienciar sobre el maltrato que sufren estos animales. El 2 y 19 del mismo mes, el Día Mundial de los Humedales y el Día Mundial de las Ballenas, respectivamente.

.-MARZO: marzo se inicia el 5 con el Día Mundial de la Eficiencia Energética, al que sigue el día 14 el Día Mundial por la Acción de los Ríos, el 21 será el Día Mundial de los Bosques; el 22, el Día Mundial del Agua; el 23, el Día Meteorológico Mundial y se cierra el 26 con el Día Mundial del Clima.

.-ABRIL: abril cuenta con varias fechas destacadas: el 7, el Día Mundial de la Salud, que aborda el acceso a servicios de calidad o la prevención de enfermedades; el 22 será el Día Internacional de la Madre Tierra y el 29 llegará el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Ruido.

.-MAYO: el Día Mundial de las Aves Migratorias tendrá lugar el sábado 9. El Día Internacional del Reciclaje será el 17, el Día Europeo de la Red Natura 2000, que conmemora la fecha de aprobación de la Directiva Hábitats en el año 1992, y el Día Internacional de la Biodiversidad se celebrarán el 21 y 22, respectivamente.

.-JUNIO: el 5 de junio es la fecha del Día Mundial del Medioambiente; el 8, el Día Mundial de los Océanos; el 17, el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía; el 21, el Día Internacional del Sol, que coincide con el solsticio. El mes finaliza las celebraciones medioambientales el 28, Día Mundial del Árbol.

.-JULIO: el 3 de julio se celebra el Día Internacional sin Bolsas de Plástico; el 7, el Día Internacional de la Conservación del Suelo y el 22, el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto.

.-AGOSTO: en agosto se conmemora el 9 el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para concienciar sobre las necesidades de estas poblaciones, el 18 será el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales.

.-SEPTIEMBRE: el primero del mes será el Día Internacional de los Primates. El Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Abierto se ubica cada 7 se septiembre desde 2020. El Día de la Preservación de la Capa de Ozono, el 16, y el Día Mundial de la Salud Ambiental, el 26, son las otras fechas destacables.

.-OCTUBRE: el Día Mundial de los Animales y el Día Mundial del Hábitat -4 y 5 de octubre-; el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, el 18; y el Día Mundial Contra el Cambio Climático, el 24, son los días a resaltar del mes en la agenda climática.

.-NOVIEMBRE: el Día Mundial de la Ecología es el 1 de noviembre, efeméride que se completa con otras como el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera, el día 3, o el Día Mundial contra el Consumismo ('Buy Nothing Day'), el último viernes del mes.

.-DICIEMBRE: 2026 pondrá final al año medioambiental con el Día Internacional Contra el Uso de Plaguicidas (3), el Día Mundial del Suelo (5) o el Día Internacional de las Montañas (11).