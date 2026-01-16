Comunitarios celebran los avances del cierre técnico del vertedero de Moca

El vertedero de Moca, en su fase final de cierre técnico, representa un paso hacia la recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de la provincia Espaillat. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El vertedero de Moca, uno de los más críticos de la región, se encuentra en la fase final de su cierre técnico, un proceso histórico que ha sido liderado por el Fideicomiso DO Sostenible, con una inversión que supera los 240 millones de pesos.

Este cierre marcará el fin de décadas de contaminación y malos manejos de residuos en la provincia de Espaillat, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyendo a la recuperación del medioambiente.

Los residentes en Moca, que durante años convivieron con los efectos del vertedero, celebran la inminente conclusión de este proceso.

A través de una nota de prensa, indicaron que el vertedero recibió más de 140 toneladas diarias de desechos sólidos, afectando a comunidades cercanas como Los López, cuyos moradores fueron afectados por humaredas, malos olores y altos niveles de contaminación ambiental y visual.

"Jamás había visto una mejoría real como la que estamos viendo ahora", expresó Santiago Reyes, residente por más de 30 años en Los López, quien asegura que este cierre ha significado una transformación total del entorno.

De su lado, Carmen Ventura afirmó que el impacto en la salud y el ambiente ha sido notable. "Antes, la contaminación afectaba mucho a las personas mayores. Hoy este lugar tiene otra cara, incluso puede convertirse en un atractivo para la comunidad".

La comunidad celebra

Los mocanos residentes catalogan este cierre como "la obra más trascendental que se ha hecho en Moca" por sus efectos directos en la calidad de vida, la recuperación de espacios degradados y el impulso a un modelo más limpio y seguro para el tratamiento de residuos.

"Este proyecto se enmarca en la visión y misión que impulsa el Gobierno del presidente Luis Abinader, de mejorar la forma en la que gestionamos nuestros residuos y de cómo recuperamos los espacios que antes eran foco de contaminación. Este cierre, junto a los demás cierres técnicos que ejecutamos desde el Fideicomiso DO Sostenible, son parte del cambio que está sucediendo en la República Dominicana", expresó Príamo Ramírez, director ejecutivo del fideicomiso DO Sostenible.

Asimismo, la entidad señaló que, con el cierre técnico de este vertedero se elimina un pasivo ambiental histórico y se abren nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de la provincia Espaillat.

También, reiteraron su compromiso de seguir acompañando a los municipios en el proceso de transformación de la gestión de residuos sólidos, priorizando la protección del medioambiente, la salud pública y el bienestar social.