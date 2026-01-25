Más de 500 brigadistas trabajan en extinguir el fuego en la Patagonia Argentina

El comunicado del Parque Nacional Los Alerces del viernes concluyó que 10,000 hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación se quemaron desde el inicio del foco, provocado por un rayo. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 500 brigadistas trabajan este domingo en extinguir el fuego en la provincia patagónica de Chubut (Argentina), donde los incendios ya consumieron más de 24,000 hectáreas de bosque, después de que las altas temperaturas y los vientos registrados el sábado avivaran las llamas en el Parque Nacional Los Alerces.

"Las altas temperaturas y las ráfagas de viento registradas ayer generaron un comportamiento dinámico del fuego, lo que hizo necesario redoblar las tareas de enfriamiento en todos los frentes del incendio", informó este domingo el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres.

Según detalló, son más de 500 los brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo que trabajan en las zonas más críticas, tanto dentro de la jurisdicción del Parque Nacional como en las inmediaciones de Villa Lago Rivadavia, más hacia al norte.

Se sumarán, a su vez, 36 brigadistas provenientes de las provincias de Córdoba y Santa Cruz para reforzar el operativo.

"Las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas en las próximas horas, con viento y baja visibilidad que limitan la operación aérea", advirtió el gobernador.

Comunicado del parque

El comunicado del Parque Nacional Los Alerces del viernes concluyó que 10,000 hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación se quemaron desde el inicio del foco, provocado por un rayo, en el último diciembre.

Esa cifra se suma a las 14,770 hectáreas quemadas desde inicios de enero en Puerto Patriada, donde el fuego avanzó sobre las localidades de Epuyén y El Hoyo hasta destruir hogares e infraestructura.

Según difundió el diario local Tiempo Argentino, el Gobierno de Chubut recibió y congeló casi 540 millones de pesos (unos 369,863 dólares) provenientes de un fondo de La Ley de Bosques, que debían aplicarse en programas de manejo, protección y recuperación de bosques nativos.

Esos fondos se suman a los 600,000 dólares provenientes de los organismos internacionales Fondo Verde para el Clima y la Food and Agriculture Organization (FAO) que el gobierno provincial retiene desde marzo de 2024, de acuerdo a lo informado por el mismo medio tras acceder a las actas oficiales de las partidas.

Las organizaciones ambientalistas del país ponen el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.

