Las olas de calor pondrán en peligro a hasta el 20 % del vacuno en Europa en el año 2050

Sin medidas de adaptación, el bienestar animal y la producción de alimentos se verán comprometidos en el sector ganadero europeo. ( FUENTE EXTERNA )

Las crecientes olas de calor derivadas del cambio climático provocarán que hasta el 20 % del ganado vacuno sufra en el año 2050 niveles de estrés que afectarán a su bienestar y su productividad, especialmente en países como España e Italia y en las explotaciones donde los animales no pastan al aire libre.

Dependiendo de cómo evolucione el nivel de emisiones, entre 6,2 y 13,7 millones de animales -del 11 al 22 % de la cabaña total actual-, sufrirán en 2050 al menos quince días más de olas de calor, concluye un estudio publicado este martes por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), con sede en Viena.

"Las olas de calor ya amenazan el bienestar, la productividad y la supervivencia del ganado vacuno, al tiempo que alteran la producción de pastizales y piensos", señala en un comunicado Žiga Malek, doctor en Ciencias Naturales y especialista en modelos medioambientales que ha codirigido este estudio junto a Lida See.

Según Malek, hasta ahora no había cálculos específicos sobre cómo afectarán en el futuro las olas de calor a la ganadería, un sector esencial en la economía y la producción de alimentos en Europa, pero también el mayor emisor de los gases que provocan el cambio climático dentro de la actividad agrícola.

El estudio prevé diferentes niveles de impacto según el tipo de explotaciones. Así, mientras que entre el 4,5 % y el 12 % del vacuno en pastoreo sufrirá esa mayor exposición al calor, para los animales estabulados sin acceso al exterior ese porcentaje será de entre el 18 y el 35 %.

El informe del IIASA también alerta de diferentes impactos según las regiones: países como Italia, España, Grecia, Eslovenia, Rumanía o Bulgaria se verán más afectados, explica See.

Los autores del estudio reconocen que sin medidas de adaptación ambiciosas, tempranas y progresivas, será difícil cumplir los objetivos de bienestar animal, producción de alimentos y protección del clima.

Necesidad de actuar

En informe advierte de que medidas como la plantación de árboles de sombra en los pastos, construir refugios o modernizar los establos con sistemas de ventilación y refrigeración cuestan tiempo y dinero, lo que hace más apremiante la necesidad de actuar.

Además, esas medidas no podrán ser iguales en los países del Mediterráneo que en los Alpes o en el arco Atlántico, sino que tendrán que adaptarse al los sistemas de producción y al clima.

"No existe una solución única universal para el sector ganadero europeo", señala Malek, quien admite que los cambios necesarios "puedan resultar incómodos", especialmente en los países con una ganadería muy intensiva donde algunos productores podrían verse obligados a reducir el tamaño del rebaño o a cambiar su modelo de producción.

En cualquier caso, el experto asegura que actuar pronto puede facilitar la transición hacia un sector ganadero en Europa más resiliente al clima y más respetuoso con el medio ambiente.