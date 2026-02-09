Detectan la presencia de una loba por primera vez en un siglo en montañas de Los Ángeles

La loba trae consigo el rastreador desde mayo pasado cuando estaba con una manada en el condado de Tulare. ( FUENTE EXTERNA )

Una loba llegó a una zona silvestre del condado de Los Ángeles el fin de semana, lo que marca la primera vez que se documenta la presencia de este depredador en la zona en al menos un siglo, según informó el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW).

La loba gris de tres años, conocida como BEY03F y que lleva un collar de rastreo, fue detectada el sábado por la mañana en las montañas de Santa Clarita, en el norte del condado.

Axel Hunnicutt, coordinador estatal de lobos grises del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CFDW), destacó en un mensaje que esta es la primera vez que un lobo llega a Los Ángeles en un siglo y también marca el punto más al sur de California donde se ha rastreado un lobo.

La loba trae consigo el rastreador desde mayo pasado cuando estaba con una manada en el condado de Tulare.

Se cree que abandonó esa zona hace aproximadamente una semana, de acuerdo al sistema de rastreo. "Su viaje aún no ha terminado", dijo Hunnicutt, según información citada por el periódico Los Angeles Times.

Impacto histórico y situación actual de los lobos grises en California

BEY03F está buscando pareja, "y el hecho de que siga en movimiento indica que aún no ha encontrado un compañero ni un hábitat adecuado", indicó el científico.

Esta especie (Canis lupus) fue prácticamente exterminada en California a principios del siglo veinte por un programa nacional de erradicación patrocinado por el Gobierno federal en beneficio de la industria ganadera.

Para 2020, el CDFW había documentado la existencia de ocho lobos grises, pero ese año se reportó la muerte de uno de la manada.

En 2023, las autoridades confirmaron la existencia de una nueva manada de lobos grises, en el Bosque Nacional Sequoia en el condado de Tulare, en el norte del estado.

La nueva manada constaba de al menos cinco lobos no detectados previamente en California, incluyendo una hembra adulta y cuatro crías (dos hembras y dos machos). No está claro si BEY03F pertenece a esa manada.

La hembra adulta es descendiente directa del ejemplar bautizado como OR-7, que llegó desde Oregón en 2011 y se convirtió en el primer lobo salvaje confirmado en California en casi 90 años antes de regresar al estado vecino.