Academia de Ciencias pide intervención en la presa de Hatillo ante deterioro ambiental

La proliferación de cianobacterias y el exceso de nutrientes amenazan el ecosistema y los usos estratégicos del embalse, indica la institución ( FUENTE EXTERNA )

La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) advirtió sobre el grave deterioro ambiental que afecta a la Presa de Hatillo y urgió al Estado a intervenir de manera inmediata, estructural y sostenida para evitar consecuencias mayores.

A través de su Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la institución expresó su profunda preocupación por los procesos cíclicos de contaminación que impactan el embalse, asociados al exceso de nutrientes y a la proliferación masiva de cianobacterias del género Microcystis.

Este fenómeno ha provocado un cambio drástico en la coloración y calidad del agua, visible en una capa pastosa verdosa sobre el espejo del embalse.

La Academia alertó que esta situación constituye una amenaza directa para el ecosistema, las poblaciones que dependen del embalse y los múltiples usos estratégicos de esta infraestructura, considerada clave para la seguridad nacional.

La presa, ubicada en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, es el embalse de agua dulce más grande del Caribe insular, con capacidad aproximada de 710 millones de metros cúbicos. Construida entre 1977 y 1984, recibe principalmente las aguas del río Yuna y afluentes de la Cordillera Central.

Fue concebida para el control de inundaciones, el riego agrícola y la generación de energía limpia; además, sostiene actividades turísticas, pesqueras y de abastecimiento comunitario, irrigando más de 2,200 hectáreas y aportando 8 megavatios al sistema eléctrico.

La Academia recordó que las aguas del río Yuna desembocan en la bahía de Samaná, por lo que la calidad del agua que fluye desde la presa impacta los manglares del Bajo Yuna, su biodiversidad, la pesca y la temporada de observación de ballenas jorobadas.

Entre las principales causas de la contaminación señaló el uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos, el arrastre de materia orgánica hacia el embalse, la reducción de los niveles de agua durante sequías prolongadas y los vertidos provenientes de operaciones mineras en el entorno.

Ante este panorama, la Comisión enfatizó que la presa forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dentro del Parque Nacional Aniana Vargas, por lo que deben cumplirse estrictamente las regulaciones ambientales.

Como parte de sus recomendaciones, propuso conformar un equipo multidisciplinario para realizar un diagnóstico integral de la cuenca y del embalse, cartografiar la zona de influencia e inventariar las actividades productivas, caracterizar los contaminantes físicos, químicos y biológicos del agua, establecer un plan permanente de monitoreo y fortalecer la gobernanza del embalse con la participación de todos los actores vinculados.

La institución reiteró que la protección de la Presa de Hatillo es una prioridad nacional para el desarrollo sostenible, el bienestar colectivo y la calidad de vida de la ciudadanía, y manifestó su esperanza de que la advertencia sea atendida con la urgencia y responsabilidad que amerita.

¿Por qué surgen estas floraciones?

El Ministerio de Medio Ambiente explicó en diciembre del año que este tipo de floraciones es común en lagos tropicales y que, en el caso de Hatillo, tienden a presentarse durante la sequía estacional.

Este año, la ausencia de crecidas extraordinarias del río Yuna redujo el movimiento natural del agua, lo que impidió el arrastre de biomasa acumulada y favoreció su concentración en el embalse.