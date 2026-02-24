Matan a dos hipopótamos en Zimbabue tras invadir la finca de un exministro

Aunque los agentes de conservación intentaron que no hubiera peligro para los hipopótamos ni para las personas presentes, la operación se complicó debido a que los dos animales se encontraban en el mismo estanque. ( FUENTE EXTERNA )

Los guardias de la Autoridad de Parques Nacionales y Vida Silvestre de Zimbabue (Zimparks) mataron a dos hipopótamos que invadieron la finca del exministro Obert Mpofu, en el bosque de Epping (oeste), tras considerar que era demasiado arriesgado reubicarlos de forma segura, informaron las autoridades.

Los hipopótamos, abatidos este lunes, fueron avistados por primera vez ese día por la mañana en la finca, donde dejaron huellas cerca de un estanque a pocos metros de la casa principal.

Más tarde se les vio parcialmente sumergidos en el agua, asomando ocasionalmente la cabeza, según relató el exministro, citado este martes por medios locales.

"Vimos las huellas por la mañana y luego los vimos en el estanque. Inmediatamente llamamos a los funcionarios de Zimparks y al Orfanato de Vida Silvestre de Chipangali (oeste). Los equipos acudieron a la finca y evaluaron la situación. Nos alivió su rápida respuesta", declaró Mpofu, exministro de Interior, Industria y Minas, entre otras carteras.

Complicaciones

Aunque los agentes de conservación intentaron que no hubiera peligro para los hipopótamos ni para las personas presentes, la operación se complicó debido a que los dos animales se encontraban en el mismo estanque.

El agente del Orfanato de Chipangali Ashton Tshuma señaló que el procedimiento habitual para reubicar a los hipopótamos consiste en disparar dardos tranquilizantes para sacarlos del agua, algo que no se puede hacer con dos ejemplares en el mismo estanque debido a su agresividad.

"No se puede disparar a uno de forma segura y dejar al otro en el agua. El que queda se vuelve muy agresivo, lo que hace que la operación sea extremadamente peligrosa", explicó Tshuma.

Debido a la peligrosidad de los animales y al riesgo que entrañaba intentar sacar a los dos con vida, los funcionarios decidieron matarlos.

