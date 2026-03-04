Primer rescate de bebé manatí en Costa Rica: Un esfuerzo único por su vida

Fotografía de 05 de enero de 2026 cedida por Rescate Wildlife Rescue Center que muestra un bebé manatí rescatado en una piscina en San José (Costa Rica). ( EFE )

Un bebé manatí, especie en grave peligro de extinción, lucha por su vida en Costa Rica de la mano de médicos veterinarios y cuidadores que trabajan en brindarle las condiciones adecuadas para su recuperación tras su inédito rescate en una playa del Caribe.

El bebé manatí, de aproximadamente 1,5 metros de longitud y 35 kilos de peso, fue encontrado el pasado 5 de enero encallado en una playa de Tortuguero, provincia de Limón (Caribe), donde los guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía intentaron sin éxito encontrar a la madre.

Los funcionarios también trataron de regresar la cría al agua pero volvió a encallar, lo que obligó a activar los protocolos para garantizar su seguridad y el traslado al Rescate Wildlife Rescue Center, donde trabajan por brindarle las mejores condiciones para su mejoría.

Un inédito rescate

Este es el primer rescate de un manatí del que se tenga registro en Costa Rica, donde su hábitat se ubica en los canales de agua salobre de Tortuguero y Barra del Colorado, y eventualmente en las desembocaduras hacia donde puede salir para alimentarse o explorar.

"Estamos en un proceso bastante crítico es una especie que necesita muchos requerimientos nutricionales y de calidad del agua.

Es tener un bebé que es herbívoro, que son un poquito más complicados a veces, en el agua, y un bebé muy grande porque pesa 35 kilos", explicó a EFE la médico veterinaria del Rescate Wildlife Recue Center, Isabel Hagnauer.

La especialista comentó que al tratarse del primer rescate de esta especie en Costa Rica, "ha sido una curva de aprendizaje muy hacia arriba" y que la tarea primordial es mantener estables los parámetros de salud y de atención del animal que apenas tiene unos 3 meses de edad.

Hagnauer dijo que ha sido un "proceso bastante complejo", pues han tenido que adaptarse a las necesidades del manatí y ofrecerle todo lo que necesite, desde agua temperada para que se asemeje a la de los canales del Caribe, hasta los pastos que come en su hábitat natural, los cuales han sido recolectados durante giras a la zona.

También ha sido necesario traer desde el exterior fórmulas lácteas que se adecuen a la especie, pues en Costa Rica no consiguieron ninguna que se adaptara a las necesidades de la cría.

En el centro de rescate, ubicado en la provincia de Alajuela, en el centro del país, se adecuaron instalaciones y una piscina para que el manatí se sienta la más cercano posible a su ambiente natural, con la esperanza de que logre alcanzar el año y medio de edad, que es cuando los especialistas consideran factible devolverla a su hábitat.

Conociendo más a la especie

Hagnauer indicó que se espera no sea necesario rescatar más manatíes en el futuro en Costa Rica, pero de ser necesario considera que la experiencia del caso actual permite generar capacidades y más conocimiento de la especie.

La médica veterinaria explicó que la estatal Universidad Nacional ha estudiado la especie, pero que los investigadores nunca habían tenido la oportunidad de analizar a un individuo vivo.

El centro de rescate ha estado en contacto con otros centros e investigadores de Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana que han tenido la oportunidad de estudiar a los manatíes; sin embargo, al tratarse de hábitats diferentes a los de Costa Rica, existen variables a valorar.

"No hay un consenso porque no son las mismas condiciones ambientales. Los de Florida y Puerto Rico son más de agua de mar y los nuestros son más de agua salobre", comentó Hagnauer.

El manatí es un mamífero herbívoro de comportamiento tranquilo que fue declarado en 2014 como símbolo nacional de la fauna marina de Costa Rica, pero es una especie en grave peligro de extinción debido a riesgos como la pérdida de hábitat, el impacto de lanchas, las redes de pesca, la contaminación por cultivos como la piña y el banano, y la cacería.