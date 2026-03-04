Presentan en Madrid ideas ambientales impulsadas por jóvenes de RD y otros países

Presentación de la publicación "Juventudes Innovadoras por el Medioambiente en Iberoamérica", de la Secretaría General Iberoamericana. ( EFE )

La Secretaría General Iberoamericana (Segib), junto con el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), presentó este miércoles en Madrid las 44 mejores iniciativas medioambientales impulsadas por jóvenes de República Dominicana y otros 21 países de Iberoamérica.

Un comité técnico, formado por miembros de la Segib y del OIJ, seleccionó las 44 experiencias "más impactantes, creativas, replicables y sostenibles" de un total de 170 iniciativas juveniles medioambientales relacionadas con cuatro grandes ejes recogidos en la Carta Medioambiental Iberoamericana: cambio climático, biodiversidad, gestión de recursos hídricos y manejo de residuos.

Las acciones resaltadas e impulsadas en República Dominicana son Agentes Verdes, correspondiente al eje 2 (biodiversidad), y Recicla+, ubicada en el eje 4 (manejo de residuos).

Según explicó la Segib, las propuestas ejemplifican cómo las juventudes iberoamericanas están diseñando soluciones para comunidades locales y proponiendo modelos de acción que pueden inspirar políticas públicas y la cooperación regional.

Agentes Verdes

El Programa Nacional de Formación y Acción Juvenil para la Conservación de Ecosistemas y la Restauración Ambiental, Agentes Verdes, es una iniciativa impulsada por el Ministerio de la Juventud, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, "que busca movilizar y capacitar a jóvenes de entre 15 y 35 años como agentes comunitarios de conservación ambiental".

Una reseña de la Segib destaca que el programa forma parte de la iniciativa paraguas Ecojuventudes, que promueve la acción y la participación juvenil en temas ambientales mediante talleres, jornadas de reforestación, educación ambiental y acciones prácticas de restauración ecológica.

Entre los logros del proyecto se citan la participación de jóvenes en jornadas de reforestación a nivel local; la incorporación de un voluntariado ambiental juvenil en políticas públicas; y la implementación de acciones de educación y sensibilización en escuelas y comunidades rurales y urbanas.

Recicla+

Esta iniciativa nació en Sabana Yegua, una comunidad rural que no cuenta con un sistema formal de recolección de residuos. Un resumen del proyecto indica que esta acción promueve un modelo de reciclaje participativo, educación ambiental y empleo digno mediante la participación de jóvenes y voluntarios locales.

Entre los logros de la iniciativa, iniciada en 2015, se encuentran:

El uso de bicicletas con remolques para el transporte de residuos reciclables.

La implementación de estaciones de acopio diseñadas junto a jóvenes del pueblo y fabricadas localmente.

La consolidación de un sistema de reciclaje autosostenible en Sabana Yegua.

Las campañas educativas y musicales en escuelas y medios locales.

Juventudes innovadoras

La Secretaría General Iberoamericana indicó que esta selección forma parte del programa "Juventudes Innovadoras por el Medioambiente en Iberoamérica", una iniciativa que "reconoce y visibiliza el papel de las personas jóvenes como agentes de cambio frente a los retos climáticos y ambientales de la región".

En un acto celebrado en la sede española de la Secretaría, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, felicitó a los jóvenes por su "rigor, innovación y visión de futuro", en referencia a unos trabajos que fortalecen la cohesión social y promueven un desarrollo con visión de largo plazo.

Por su parte, el secretario general del OIJ, Alexandre Pupo, apuntó que "hay mucho potencial en los jóvenes y tenemos el deber de ayudarles y potenciarlo para que puedan influir".

