Incendios forestales en Europa podrían duplicarse antes de acabar el siglo, según estudio

Vista de un incendio forestal activo a finales de febrero en los montes próximos a la localidad cántabra de Esles. ( EFE )

Un estudio internacional advierte de que las perturbaciones forestales en Europa -incendios, ventadas y plagas- podrían duplicarse antes de finalizar el siglo XXI si no se reducen de forma significativa las emisiones.

La investigación -publicada este jueves en la revista científica Science, liderada por la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y en la que participan centros españoles como CREAF, el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) y la Universidad de Girona- concreta que el Mediterráneo es una de las regiones más vulnerables, ya que cerca del 90 % de sus bosques podría sufrir estas afectaciones.

¿Qué riesgos enfrentan los bosques europeos ante el cambio climático?

"Un elemento inquietante es que estas proyecciones no se comparan con períodos históricos antiguos y estables, sino con uno reciente (2001-2020)", destaca en un comunicado el investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) y coautor del estudio, Josep Maria Espelta.

El equipo ha proyectado la evolución de los bosques desde 2020 hasta 2100 en tres escenarios climáticos que marca el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés).

Los resultados alertan de que los incendios serán lo que más aumente, hasta el punto de convertirse en algo habitual, ya que la superficie quemada anual en Europa puede llegar a triplicarse a finales de siglo.

En cuanto a las plagas de insectos, estas experimentarán un aumento de casi el 50 %, especialmente en lo relativo a los xilófagos (los que comen madera), que ven su ritmo reproductivo acelerado por la subida de las temperaturas.

Las ventadas, en cambio, aunque también se incrementan, no son tan preocupantes como los anteriores fenómenos.

La región mediterránea será la más afectada, concluye el estudio. "El motivo es la combinación de las sequías, el calor y los bosques jóvenes y homogéneos, donde la actividad pastoral se ha abandonado y ya no hay un paisaje en mosaico que dificulte la propagación de los incendios", explica Espelta.

El incremento de temperaturas también debilita los árboles mediterráneos y favorece la expansión de algunas plagas, como la de los escarabajos de la corteza.

Además, la investigación prevé la reducción de los bosques maduros -ya muy escasos en Europa (3 %)- y el aumento de los jóvenes a causa de la proliferación de los incendios.

Acciones para mitigar las perturbaciones forestales

Esta transformación podría significar que los bosques tengan menor capacidad de absorber CO2, así como pérdidas de biodiversidad clave.

Sin embargo, aún no está todo perdido. Los investigadores recuerdan que una "reducción ambiciosa de las emisiones" podría limitar en un 20 % las perturbaciones forestales que se perfilan en el futuro próximo.

Asimismo, destacan que añadir cambios en la gestión forestal para adaptarse al cambio climático puede favorecer la resiliencia de los bosques.