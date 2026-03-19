Inglaterra inaugura el sendero costero más largo del mundo

Con una longitud de 4,325 kilómetros, el sendero costero Rey Carlos III ofrece una experiencia única para los excursionistas en Inglaterra, abarcando diversos paisajes y puntos históricos. ( FUENTE EXTERNA )

Inglaterra cuenta desde este jueves con el sendero costero continuo más largo del mundo, de 4.325 kilómetros de longitud, lo que permitirá a los excursionistas disfrutar y explorar el litoral inglés con sus diversos paisajes.

Según informó hoy el organismo gubernamental Natural England, se trata de una ruta transitable que lleva el nombre del actual monarca británico, Sendero Costero Rey Carlos III, un proyecto que empezó hace 18 años pero que recién ahora ve la luz.

A lo largo del recorrido, los excursionistas podrán observar paisajes muy variados de Inglaterra, desde marismas y playas de arena hasta acantilados, dunas y pueblos históricos.

Entre los puntos más destacados se encuentra la emblemática llanura de tiza de las Siete Hermanas en East Sussex, en el sureste de Inglaterra, indicó Natural England.

Aunque gran parte de la ruta costera ya existía, se han creado más de mil kilómetros de nuevos senderos, se han mejorado tramos, se han retirado vallas, se construyeron pasarelas y se han instalado puentes.

El director del proyecto, Neil Constable, dijo hoy que lo importante no es la longitud, sino que se puede caminar hasta la costa desde cualquier punto de Inglaterra, girar a la izquierda o a la derecha y pasear junto al mar todo el tiempo que se desee.

Para la creación de este camino fue necesario aprobar una nueva legislación -la llamada Ley de Acceso Marino y Costero, aprobada en 2009-, y se requirió un extenso trabajo a lo largo del litoral para establecer un sendero peatonal claro y continuo.

Según Natural England, había terrenos que antes estaban cerrados al público, como playas, dunas y acantilados.

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Desvio de ruta

El sendero se diseñó teniendo en cuenta las intensas lluvias y la subida del nivel del mar a causa de la crisis climática, por lo que se contempla la posibilidad de desviar la ruta hacia el interior si la línea costera resulta erosionada o cambia.

Esto permitirá que el recorrido pueda adaptarse a la evolución del literal y garantizar un paseo continuo para las futuras generaciones.