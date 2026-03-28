Veinte años de la Hora del Planeta, el movimiento verde que deja a oscuras a 200 países

La organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha sido impulsora hace dos décadas de la Hora del Planeta. ( FREEPIK )

Lugares y edificios emblemáticos de casi 200 países y territorios de todo el mundo apagarán este sábado sus luces durante una hora para marcar la Hora del Planeta, el mayor movimiento global en defensa de la naturaleza, que cumple 20 años.

Según la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), impulsora hace dos décadas de esta iniciativa, "millones de personas en más de 190 países y territorios de todas las latitudes" se unirán al acto, celebrado anualmente el último sábado del mes de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas.

De gesto simbólico a iniciativa global

En su web, el grupo ecologista menciona que el movimiento nació en Sídney (Australia) en 2007 como "gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora".

"Este día nos recuerda que la naturaleza es nuestro sistema de soporte vital, que nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos, y que debemos defenderla ahora para salvaguardar la salud de nuestro planeta y, a su vez, nuestra propia salud y bienestar", apunta WWF.

La organización sostiene que lo que empezó siendo entonces algo simbólico se ha convertido en "el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes".

Monumentos o edificios emblemáticos y reconocibles de todo el globo apagarán su luz durante ese tramo.

En Londres lo harán, entre otros, la Noria (The London Eye) o la sede del Gobierno en Downing Street. En París, la Torre Eiffel, en Sídney, la Casa de la Ópera y en España quedarán a oscuras el Puente de Triana, en Sevilla, o la Sagrada Familia, de Barcelona.

Impacto innegable del cambio climático

En esta vigésima edición, WWF alude a los "innegables" impactos del cambio climático, especialmente en países como España aunque subraya que "la acción colectiva impulsa acuerdos, acelera la energía limpia, protege ecosistemas y recupera especies".

Ese año, además, el movimiento por la defensa de la naturaleza llega en un marco de escalada del precio del combustible fósil provocado por la guerra en Irán.

En un comunicado emitido por WWF este mes, el grupo apunta que la Hora del Planeta marca hoy un recorrido por los 20 logros más relevantes para la protección del clima en los últimos dos decenios.

Además, destaca "el poder de la acción colectiva para activar el cambio político, económico y social" en un contexto "de incertidumbre global".

También resalta importantes acuerdos internacionales alcanzados en el sector, como:

El Acuerdo de París de 2015 con su compromiso para limitar la temperatura global.

de 2015 con su compromiso para limitar la temperatura global. La Agenda 2030 que integró clima, biodiversidad y justicia social con otras metas mundiales.

que integró clima, biodiversidad y justicia social con otras metas mundiales. El Pacto Verde Europeo , que fijó el objetivo de neutralidad climática en la UE para 2050.

, que fijó el objetivo de neutralidad climática en la UE para 2050. El Tratado Global de los Océanos.

La ONG observa asimismo que aunque los combustibles fósiles siguen siendo los principales causantes de la crisis climática, hay algunos avances como la reducción del uso del carbón cerca de un 70 % desde 2010 o la consolidación de energías como la solar y la eólica.