Recogen 889,4 toneladas de hidrocarburo en 48 playas del Golfo de México tras emanaciones

En zonas prioritarias se colocaron al menos 480 metros de barrera, además de cordones oleofílicos, sistemas de dispersión mecánica en mar abierto, embarcaciones especializadas y equipos de inspección submarina. ( FUENTE EXTERNA )

El grupo interinstitucional que atiende la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México informó este viernes que recolectó 889,4 toneladas del contaminante en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, de las cuales 32 ya quedaron sin arribazón y 16 seguían con afectaciones.

El balance oficial fue difundido en un comunicado conjunto por las Secretarías de Marina, Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Tecnología, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), entre otras autoridades locales y federales.

De acuerdo con este grupo interinstitucional los derrames reportados desde principios de marzo, pero presentes desde enero de 2026, son consecuencia del derrame de un buque y dos emanaciones de petróleo naturales frente a la Sonda de Campeche.

Operativos de limpieza y monitoreo

De acuerdo con la nota, en las labores participan 3.145 elementos de dependencias federales y autoridades municipales, que además instalaron 2.000 metros de barreras de contención y realizado 475 recorridos reiterados en más de 630 kilómetros de costa en el Golfo de México.

A ello se suman operaciones marítimas y aéreas, sobrevuelos de reconocimiento en la plataforma marina de Cantarell, toma de muestras de hidrocarburo con cadena de custodia e inspecciones a buques.

Para esas tareas se han empleado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves de ala fija y móvil, tres drones aéreos y tres drones submarinos.

Las autoridades añadieron que mantienen un monitoreo permanente de corrientes y condiciones meteorológicas para ajustar la contención y la limpieza.

Apoyo a comunidades pesqueras

En los esfuerzos conjuntos, Pemex desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza por arribo de hidrocarburos, aunque el esfuerzo acumulado implicó la contratación de 958 personas mediante esquemas temporales y rotativos.

La petrolera estatal precisó además que atendió 112 kilómetros de litoral y que los residuos están siendo concentrados, trasladados y manejados conforme a la normatividad ambiental.

En zonas prioritarias se colocaron al menos 480 metros de barrera, además de cordones oleofílicos, sistemas de dispersión mecánica en mar abierto, embarcaciones especializadas y equipos de inspección submarina.

El operativo incluye también apoyos a comunidades pesqueras del sur de Veracruz y Tabasco.

Pemex reportó la contratación eventual de pescadores y pobladores de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, en Veracruz, así como de Paraíso y Cárdenas, en Tabasco, para participar en la limpieza y recolección.

Mediante el programa de apoyo la comunidad y el medio ambiente dispuso cinco camiones de volteo y una inversión de 30 millones de pesos (1,7 millones de dólares) para artes y equipos de pesca en cooperativas del litoral sur veracruzano.

En Tabasco impulsa además un laboratorio para semilla de ostión, sistemas de depuración y equipamiento productivo.

A ello, se añaden apoyos extraordinarios con gasolina y diésel para municipios del sur de Veracruz, incluidos Alvarado y Medellín, y la entrega en proceso de 100.000 litros de combustible para Pajapan.

En Tabasco, las cooperativas y permisionarios de pesca de escama marina recibirán 1.360 litros por embarcación registrada.

Además, a partir del lunes 6 de abril, Conapesca entregará 15.000 pesos (833,3 dólares) a 3.379 pescadoras y pescadores de Tabasco y Veracruz, con una inversión total de 50.685.000 pesos (2,8 millones de dólares).

Vigilancia ambiental

En el frente ambiental, Semarnat informó de 93 recorridos en 38 sitios desde el 3 de marzo y de visitas el 31 de marzo a Punta San Juan, Pajapan, Barrillas, Laguna del Ostión, La Trocha, Escolleras de Alvarado y el malecón de Coatzacoalcos.

También mantiene vigilancia en nueve áreas naturales protegidas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, de las cuales ocho registraron presencia mínima de hidrocarburos y seis ya no reportaban arribos de contaminantes al 31 de marzo. Además, realiza monitoreo en unas 300.000 hectáreas de manglar y zonas de anidación de tortugas.