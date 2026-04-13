La gorila más longeva del mundo cumple 69 años en el zoo de Berlín

Fatou, la gorila hembra más longeva del mundo, come verduras de su cesta de cumpleaños mientras celebra su 69 cumpleaños en el zoológico de Berlín. ( EFE )

La gorila Fatou ha cumplido este lunes 69 años en el zoo de Berlín, por lo que conserva el título de la gorila más longeva del mundo, mientras que su salud es monitoreada de cerca y evaluada regularmente, según un comunicado del parque zoológico.

Fatou reside desde hace más de seis décadas en Berlín, donde también es la más vieja del recinto. Llegó en 1959 y, por lo tanto, ha sido testigo de los cambios en la historia de la ciudad y del zoológico.

La gorila se mueve con más calma y necesita más tiempo para sus actividades diarias: "A esta edad, es fundamental prestar mucha atención y responder a las necesidades individuales del animal", explicó la doctora Jennifer Hahn en un comunicado.

Debido a su avanzada edad, Fatou requiere cuidados y atención especiales, por lo que tratan de brindarle privacidad en su propio recinto al aire libre, alejada del grupo de gorilas para que disfrute de "la paz y tranquilidad que merece a su avanzada edad", según Hahn.

Por otro lado, parte de estos cuidados se basan en su dieta, que consiste en varias comidas pequeñas a lo largo del día compuestas por alimentos seleccionados en lugar de fruta, que puede conllevar riesgos en su salud por su elevado contenido en azúcar.

Amenazas

El director del zoológico Andreas Knieriem explicó la importancia de proteger a los gorilas occidentales de llanura ya que están "amenazados de extinción debido a la destrucción de su hábitat y la caza furtiva, entre otros factores".

Desde el zoológico, señalan que el envejecimiento de los animales es un fenómeno que surge a raíz de la cría en cautividad, puesto que, en su hábitat natural, la selección natural se encarga de eliminar a los animales enfermos y ancianos.

Estos animales son presa fácil de depredadores, son expulsados de su territorio por rivales o mueren de hambre al no poder cazar por sí mismos, mientras que en los zoos suelen vivir mucho más tiempo gracias a la atención veterinaria y a la falta de depredadores.

Además de la gorila mayor, el zoo de Berlín también alberga al gorila de lomo plateado Sango (21) y a las hembras Djambala (24), Bibi (29), Mpenzi (40) y Tilla (5).

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