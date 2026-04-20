Proyecto Romero: ¿qué se presentó en la primera vista pública?

En el encuentro se presentó a comunitarios mediciones de agua, aire, flora, fauna y variables socioeconómicas en la zona donde se contempla proyecto. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado jueves 9 de abril, la empresa GoldQuest realizó una primera vista pública sobre el Proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan, en la que presentó los resultados de un levantamiento para la línea base del estudio de impacto ambiental, en la que se expusieron las condiciones actuales en términos ambientales y socioeconómicos.

Luis Santana, CEO de la empresa minera en el país, explicó que la vista fue realizada en el entorno de la presa de Sabaneta, "que es el centro de gravedad de lo que serían los impactos de un futuro proyecto". La zona de impacto incluye las comunidades de Hondo Valle, La Higuera, La Ciénaga, El Ingenito, Sabaneta y Maguana.

Durante el acto, a cargo de la firma Aecom, se presentaron las condiciones físicas (ruido, calidad del agua, vibraciones, sedimentos y calidad del aire), biológicas (vegetación y flora, fauna y biodiversidad) y las condiciones socioeconómicas del área.

Calidad de agua y aire

En lo referente a la calidad de las aguas superficiales, el levantamiento señala que se realizaron muestreos en 23 puntos de ríos y quebradas, que arrojaron tres resultados: la mayoría del agua tiene buena calidad; existe un nivel de fósforo, que estaría vinculado a las prácticas agrícolas en el área; además del hallazgo de un punto con valores elevados de coliformes (totales y fecales).

Asimismo, las mediciones de calidad del aire en 10 puntos reflejaron que solo uno, en la comunidad de Sabaneta, superó ligeramente los valores de referencia para partículas PM10.

¿Qué especies hay en la zona?

Durante la vista pública, los promotores informaron que en el área donde se contempla desarrollar el proyecto fueron encontrados cinco tipos de vegetación, además de 190 especies de plantas vasculares, de las cuales 17 son endémicas de la isla.

El hallazgo incluye 14 especies clasificadas bajo algún criterio de protección, como el pino criollo, la palma real, el mamón, el maguey de bestia, entre otras.

En lo referente a la fauna, se identificaron seis especies de anfibios, de las cuales seis son endémicas, y dos se encuentran en las listas rojas de la República Dominicana y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): Osteopilus vastus y Boana heilprini.

El levantamiento incluye el registro de 12 especies de reptiles, de las cuales ocho son endémicas. También se identificaron 59 especies de aves en la zona.

En el ámbito social y económico, el estudio abordó aspectos relacionados con la población, la economía local, los servicios, el empleo, la salud y el patrimonio cultural de las comunidades cercanas al proyecto.

Se presentaron planes en desarrollo, como el de gestión integral de la cuenca media del río San Juan, programas de reforestación, iniciativas de desarrollo ecoturístico y un plan de gestión social enfocado en mejorar la calidad de vida mediante acciones en salud, deporte, inclusión social y apoyo al sector agropecuario.

En el componente económico, el análisis contempla la estructura productiva local, con énfasis en actividades como la agricultura.

Sobre el estudio de impacto ambiental

Consultado sobre el estatus del estudio de impacto ambiental, Santana indicó que "va bien avanzado" y estima que para el mes de julio estaría terminado.

El ejecutivo de GoldQuest informó que, tras esta vista pública, los siguientes pasos incluyen identificar cuáles son los impactos que el proyecto tendrá en términos sociales y ambientales, además de evaluar la viabilidad económica.

"Siguiendo el proceso de evaluación ambiental, la empresa tiene que proponer planes de manejo, es decir, cómo va a manejar los impactos", sostuvo.

El Proyecto Romero contempla una operación minera subterránea basada en el aprovechamiento de un concentrado de cobre con contenido de oro y plata mediante procesos de flotación.

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