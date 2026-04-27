Orca queda varada en Uruguay "con un marcado estado de debilidad" y será sacrificada

Una orca quedó varada en la playa de la ciudad de Punta del Este "con un marcado estado de debilidad" y será sacrificada luego de que no pudiera ser devuelta al agua por las condiciones en las que se encuentra.

Así lo informaron este lunes en un comunicado conjunto los Ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con organizaciones y la Universidad de la República.

La orca quedó varada este domingo y en ese momento la Prefectura informó sobre el hecho a las autoridades correspondientes para que se encargaran de dicho asunto.

El equipo técnico de Facultad de Veterinaria y la organización Red Nacional de Asistencia a Cetáceos se hicieron presente en el lugar "para evaluar, estabilizar al animal y determinar los pasos a seguir según su evolución".

Atenciones

"El individuo, que se encontraba con un marcado estado de debilidad, no pudo ser devuelto al mar en esas condiciones. Por ello, recibió atención veterinaria durante toda la noche; sin embargo, pese a los esfuerzos de recuperación y a las condiciones climáticas adversas, su evolución no ha sido favorable", explica el comunicado.

Precisaron que el animal "se encuentra en estado crítico, cursando una fase agónica, lo que hace inviable su reinserción".

De acuerdo con esto, los especialistas y las autoridades correspondientes "han resuelto proceder a la eutanasia, priorizando el bienestar del animal".

"El Grupo de Trabajo en Varamientos desea resaltar que se tomaron todas las medidas para garantizar la seguridad del equipo que se encontraba en el lugar. El animal será trasladado a Facultad de Veterinaria, donde se realizará la necropsia, para conocer las potenciales causas de su varamiento", sentencia el documento.