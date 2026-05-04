Instalan campamento en La Cuaba contra relleno sanitario

Comunitarios realizarán jornada de oración en la tarde de este lunes y prevé paro de actividades a partir del martes ( FUENTE EXTERNA )

Residentes en la localidad de La Cuaba, municipio Pedro Brand, instalaron un campamento en las inmediaciones del sector, en rechazo a un relleno sanitario y planta de valorización de residuos sólidos en la zona.

La semana pasada el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez informó la aprobación de la licencia ambiental del proyecto, luego de culminarse el proceso de permisología.

Ricardo Montero, presidente de la Junta de Vecinos de Vacacional Matúa, indicó que la semana pasada, personal de la empresa que impulsa el proyecto intentó ingresar maquinaria en la zona donde se prevé la instalación del relleno, pero fue impedido por lugareños.

Consultado sobre las declaraciones del titular de Medio Ambiente sobre la existencia de un diálogo con los comunitarios sobre el proyecto, Montero indicó que las declaraciones "son parte de la desinformación con la que se ha manejado el Ministerio".

Agregó que la entidad ha negado la entrega de "informaciones que sustentan la permisologia a que él (Henríquez) hace referencia".

Convocarán paro

Montero indicó que para este lunes a las 4:00 de la tarde la comunidad realizará una jornada de oración en la zona y que para este martes se prevé una convocatoria al paro de actividades en la localidad, en protesta por la iniciativa.

Lugareños han señalado que el proyecto no solo implica residuos; representa un "retroceso" frente a décadas de trabajo por consolidar un modelo de vida sostenible, basado en el turismo ecológico, la agricultura y la ganadería.

Entre julio y diciembre de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental 0619-25 para la construcción y operación de la iniciativa, así como la autorización para el manejo de residuos AMR 0028-2025.

De acuerdo con la licencia ambiental, el proyecto "Relleno Sanitario y Planta de Reciclaje y Valorización de Residuos Sólidos Oakhouse" consiste en la construcción, instalación y operación de un relleno sanitario controlado para la disposición final de residuos sólidos urbanos generados en Santo Domingo, incluyendo todos sus municipios, distritos municipales y comunidades aledañas.

Agrega que contempla la clasificación y valorización de residuos reciclables, tales como cartón, papel, plásticos, vidrio, metales, entre otros.

"La capacidad total estimada del proyecto es de aproximadamente 6,000 toneladas diarias, las cuales serán procesadas en celdas dotadas de capas base de impermeabilización, sistemas de drenaje, gestión de lixiviados y biogás, así como canaletas de coronación ubicadas en la parte superior del talud para el control de las aguas de escorrentía", detalla el documento.