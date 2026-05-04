Condenan a mujer por lanzar agua caliente y agredir con botella a una perra

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el hecho ocurrió el 8 de abril de 2025, en el sector Villa Juana, donde la imputada lanzó agua caliente al animal y lo agredió con botellazos, provocándole lesiones de consideración. ( FUENTE EXTERNA )

La Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a un año de prisión suspendida a una mujer declarada culpable de cometer crueldad animal, en violación a la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, tras comprobarse su responsabilidad en agresiones graves contra una perra.

La sentencia fue dictada por la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, quien además impuso a la procesada, Mildred Margarita Victoriano, el pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos, señala un comunicado de la Procuraduría General de la República.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el hecho ocurrió el 8 de abril de 2025, en el sector Villa Juana, donde la imputada lanzó agua caliente al animal y lo agredió con botellazos, provocándole lesiones de consideración.

De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió en el momento que la canina protegía a sus cachorros de la lluvia La denuncia también establece que la perra sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo como resultado de la agresión .

Investigaciones

El órgano acusador calificó estos actos como crueldad animal, conforme a los artículos 61 (numerales 3, 6 y 16), 66 y 67 de la Ley 248-12.

Las investigaciones del caso estuvieron a cargo del procurador fiscal Johnny N. Arroyo, mientras que la litigación fue asumida por la fiscal Julia Laury Vásquez, quienes presentaron pruebas testimoniales y documentales que permitieron demostrar la responsabilidad penal de la acusada.

El caso fue denunciado por la presidenta de la Fundación Protección Animal Nacional y Hogar Canino, Lourdes María Rodríguez.