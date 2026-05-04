Condenan a mujer por lanzar agua caliente y agredir con botella a una perra
Condenan a un año de prisión suspendida a mujer por crueldad animal
La Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a un año de prisión suspendida a una mujer declarada culpable de cometer crueldad animal, en violación a la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, tras comprobarse su responsabilidad en agresiones graves contra una perra.
La sentencia fue dictada por la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, quien además impuso a la procesada, Mildred Margarita Victoriano, el pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos, señala un comunicado de la Procuraduría General de la República.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el hecho ocurrió el 8 de abril de 2025, en el sector Villa Juana, donde la imputada lanzó agua caliente al animal y lo agredió con botellazos, provocándole lesiones de consideración.
- De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió en el momento que la canina protegía a sus cachorros de la lluvia La denuncia también establece que la perra sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo como resultado de la agresión.
Investigaciones
El órgano acusador calificó estos actos como crueldad animal, conforme a los artículos 61 (numerales 3, 6 y 16), 66 y 67 de la Ley 248-12.
Las investigaciones del caso estuvieron a cargo del procurador fiscal Johnny N. Arroyo, mientras que la litigación fue asumida por la fiscal Julia Laury Vásquez, quienes presentaron pruebas testimoniales y documentales que permitieron demostrar la responsabilidad penal de la acusada.
El caso fue denunciado por la presidenta de la Fundación Protección Animal Nacional y Hogar Canino, Lourdes María Rodríguez.