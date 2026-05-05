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Comisión de la Academia de Ciencias respalda paralización de minería en San Juan

Considera inviable la minería en la Cordillera Central

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    Comisión de la Academia de Ciencias respalda paralización de minería en San Juan
    Vista de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, calificó este martes como acertada la decisión del presidente Luis Abinader de paralizar todas las actividades mineras en la provincia San Juan, con énfasis en el sector Romero. 

    La entidad consideró que la medida responde a la voluntad cívica expresada por la población de esa provincia y del país, que ha defendido de manera pacífica, mediante mecanismos legales y constitucionales, la protección de la Cordillera Central.

    La Comisión recordó que, con base en evidencia científica, ha sostenido de forma consistente la inviabilidad de proyectos mineros en esa zona, debido a su alta relevancia ecológica

    • En ese sentido, destacó que la Cordillera Central alberga más de 20 áreas protegidas destinadas a la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos hídricos, lo que refuerza la necesidad de preservar ese entorno.
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    Asimismo, subrayó que este sistema montañoso provee más del 85 % del agua utilizada en el país, con impacto directo en sectores estratégicos como la seguridad alimentaria, el abastecimiento de acueductos, la salud, el consumo humano, la producción agropecuaria, el desarrollo industrial y el turismo. 

    Para el organismo de la Academia, estos aportes convierten a la zona en un elemento clave para el bienestar nacional.

    La advertencia 

    Finalmente, advirtió que la degradación de estos servicios ecosistémicos, como resultado de actividades de carácter temporal como la minería, representa una amenaza significativa para la estabilidad ambiental y económica del país, tanto en el presente como en el futuro.

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