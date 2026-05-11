La superficie forestal mundial se redujo en 41 millones de hectáreas entre 2015 y 2025

Fotografía de archivo que muestra un bosque al este de San José (Costa Rica). ( EFE )

La superficie forestal mundial se redujo en más de 41 millones de hectáreas, cerca de un 1 %, entre 2015 y 2025, con Sudamérica (- 4,61 %) y África (- 4,28 %) como las regiones con pérdidas más pronunciadas.

El ritmo de pérdida, 4,12 millones de hectáreas cada año, es mayor que el del periodo 2000-2015, cuando se perdieron 3,68 millones anuales, pero inferior al de 1900-2000, cuando se alcanzaron los 10,7 millones.

La reducción de la última década incluyó la pérdida de 16 millones de hectáreas de bosques primarios, aquellos sin huella evidente de la actividad humana y que son de enorme importancia para la biodiversidad.

Así lo indica el Informe sobre los Objetivos Forestales Mundiales 2026, hecho público este lunes durante el Foro de Naciones Unidas sobre los Bosques que se desarrolla en Nueva York.

El estudio, que evalúa la implementación de los seis Objetivos Forestales Mundiales y de 26 metas asociadas, apunta tres mensajes clave: el progreso es evidente pero insuficiente; los bosques son fundamentales para el desarrollo sostenible; y la experiencia demuestra que es posible avanzar mediante la innovación, la inversión y la cooperación.

Los análisis realizados hablan de siete metas ya cumplidas, 17 alcanzadas parcialmente y dos claramente fuera de plazo, que son el aumento de la superficie forestal (el objetivo es un 3 %) y la erradicación de la pobreza extrema entre las personas que dependen de los bosques, apartado en el que preocupa especialmente el África subsahariana.

La agricultura es la principal fuente de la deforestación

Elaborado con los informes voluntarios presentados por 48 países (entre ellos, España) y con datos de organismos internacionales como la FAO, los avances más positivos que menciona el documento se refieren a ámbitos como los bosques protegidos, la gestión forestal sostenible y la cooperación internacional.

La superficie de bosque protegido ha crecido hasta alcanzar cerca de 20 %, aunque el ritmo de expansión se redujo de una media de 10 millones de hectáreas al año en 2000-2015 a 4 millones de hectáreas en 2015-2025.

El informe identifica "retos persistentes" como la continua pérdida y degradación de los bosques, las presiones relacionadas con el clima y las deficiencias de financiación.

Se estima que la financiación mundial destinada a la gestión forestal sostenible, 84,000 millones de dólares según datos de 2023, "sigue estando muy por debajo del nivel necesario de 300,000 millones de dólares anuales para 2030".

Alrededor del 90 % de la financiación actual procede de fondos públicos nacionales y menos del 4 % de ayudas al desarrollo. La participación del sector privado es limitada, subraya el documento.

Recomendaciones

La Secretaría del Foro de Naciones Unidas sobre los Bosques propone entre las áreas prioritarias de acción detener la deforestación y revertir la pérdida de bosques, favorecer el acceso a los mercados y a la capacitación técnica de las personas que dependen del bosque para vivir, cerrar el déficit de financiación para la gestión forestal sostenible, fortalecer la gobernanza forestal y mejorar las alianzas intersectoriales.

También recomienda reforzar la lucha contra la tala ilegal y el comercio asociado.

El informe recoge distintos ejemplos de buenas prácticas, como el aumento de la superficie forestal sujeta a planes de gestión sostenible a largo plazo en Brasil, lo que ha permitido producir más de 2,15 millones de metros cúbicos de madera con origen garantizado y trazabilidad total; o la creación en 2021 en China de sus primeros cinco parques nacionales, que suman 230,000 km2.

Los bosques cubren el 32 % de la superficie terrestre, unos 4.140 millones de hectáreas. Cinco países reúnen el 54 % de esos bosques: Rusia (20 %), Brasil (12 %), Canadá (9 %), Estados Unidos (7 %) y China (5 %).

La masa boscosa del planeta almacena 172 toneladas de carbono por hectárea y alberga el 80 % de las especies de anfibios, el 75 % de las de aves y el 68 % de las de mamíferos, según datos de la ONU.