América Latina y el Caribe se propone alcanzar el nivel cero deforestación antes de 2030

El acuerdo fue alcanzado en Panamá, país proponente del proyecto, durante la reunión de XXV Foro de ministros de Ambiente. ( FUENTE EXTERNA )

Los ministerios de medio ambiente de América Latina y el Caribe se propusieron este miércoles alcanzar el nivel cero de deforestación en la región, marcada por la voraz pérdida de biodiversidad, antes del 2030 a través de un plan centrado en la preservación del medio terrestre y acuático.

El acuerdo fue alcanzado en Panamá, país proponente del proyecto, durante la reunión de XXV Foro de ministros de Ambiente con la presencia de las máximas autoridades ambientales, representantes de organismos internacionales y especialistas de la región, según informó la cartera medioambiental panameña.

Principales acuerdos en la reunión

Entre los principales acuerdos logrados en Panamá, además de la meta de 'cero deforestación', está fortalecer los parques nacionales y áreas protegidas; impulsar al ecoturismo comunitario y reducir las emisiones de metano originados de residuos.

A ello se suma conservar los océanos, combatir la contaminación por plásticos y desarrollar mecanismos financieros que permitan una mayor ejecución de proyectos ambientales en los territorios, según la información oficial brindada.

Plan de conservación propuesto por Panamá

El plan propuesto por Panamá para lograr esas metas se basa en fortalecer la conservación urgente de la biodiversidad de los bosques y océanos; facilitar el acceso de los países y comunidades al financiamiento ambiental; y modernizar la estructura y funcionamiento del propio Foro para hacerlo más eficiente.

La degradación de los bosques en América Latina es "peor" que hace 30 años debido tanto al desarrollo urbanístico como a la tala ilegal o el narcotráfico, según alertó el año pasado en Panamá la ONG Consejo de Administración Forestal (FSC, en inglés).

La pérdida de bosques tropicales primarios a nivel global se ha reducido un 36 % en 2025 tras los registros récord de 2024, impulsada "en gran medida" por Brasil, según un análisis anual de Global Forest Watch (GFW) publicado este año.

Aunque datos del Gobierno brasileño arrojan que la deforestación en la Amazonía de Brasil cayó un 35.4 % en los últimos seis meses respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanzó el menor nivel desde que iniciaron los registros.

"(Hay) una la necesidad de que en América Latina y el Caribe actuemos de manera coordinada frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, aprovechando el enorme valor ambiental de la región y promoviendo posiciones comunes en los espacios multilaterales", dijo Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá.

El país centroamericano mantiene la presidencia pro tempore del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, un mecanismo integrado por 33 países del área y considerado el principal espacio de diálogo político ambiental de la región.

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