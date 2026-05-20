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salvación hipopótamos Colombia
salvación hipopótamos Colombia

Rusia se suma a la operación de salvación de hipopótamos colombianos

Han solicitado al Gobierno colombiano la reubicación de hipopótamos en lugar de su eutanasia, destacando la importancia de una alternativa más humana

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    Rusia se suma a la operación de salvación de hipopótamos colombianos
    El problema data de la década de 1980, cuando Escobar llevó cuatro hipopótamos a su zoológico privado en la Hacienda Nápoles. (EFE)

    Rusia se ha sumado a la operación para la salvación de hipopótamos, condenados a la eutanasia en Colombia, informó este miércoles el zoológico de Moscú.

    "Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para ofrecer una alternativa más humana", dijo Svetlana Akúlova, directora del zoo moscovita y presidenta de la Unión Global de Instituciones Zoológicas, en un comunicado.

    Según el zoo de Moscú, se ha enviado una carta oficial al Gobierno colombiano para solicitar la autorización a la reubicación de los animales en centros zoológicos acreditados en distintos países del mundo en lugar de su sacrificio.

    "Nuestro socio indio, el centro de rescate de animales Vantara en Jamnagar, desempeña un papel fundamental en esta campaña sin precedentes", subraya la nota.

    • Además, instituciones zoológicas de "Europa, Latinoamérica, África y Asia ya han confirmado su disposición a contribuir" a la misión, aseguraron en Moscú.

    Previamente se supo que veterinarios y técnicos de la organización india Vantara viajarían a Colombia para evaluar las condiciones de los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar y avanzar en una propuesta para su eventual traslado al país asiático. 

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    El origen 

    El problema data de la década de 1980, cuando Escobar llevó cuatro hipopótamos a su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, ubicada en el Magdalena Medio. Tras la muerte del capo, en 1993, los animales escaparon y encontraron condiciones favorables para reproducirse.

    El Ministerio de Ambiente colombiano ha impulsado actualmente un plan de manejo que contempla la eutanasia de algunos ejemplares y el traslado de otros a centros especializados.

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