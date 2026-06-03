Ambientalistas exigen detener operaciones mineras en áreas protegidas de las Cuevas del Pomier

Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental UASD, junto a miembros de la Plataforma San Cristóbal, denunciaron operaciones mineras en las cuevas del Pomier en San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/RUTH SALCEDO )

Representantes de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la Plataforma San Cristóbal denunciaron este miércoles labores mineras en áreas protegidas de las Cuevas de Borbón o del Pomier en San Cristóbal, a pesar de la disposición presidencial que estableció su rescate.

Los organizadores explicaron que la denominada Cueva del Tándem, que contenía arte prehistórico en su interior, quedó sepultada debido al paso de maquinaria pesada de una empresa con incidencia en la zona.

Afirmaron que estas acciones se realizan bajo el marco de un supuesto "plan de remediación" que, lejos de corregir los daños existentes, estaría provocando nuevas afectaciones al ecosistema y al patrimonio cultural del Pomier.

El Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, es un área protegida que comprende un conjunto de 54 cuevas y está localizada en el paraje Pomier del municipio San Cristóbal de la provincia San Cristóbal.

Los representantes de las entidades destacaron que el presidente Luis Abinader, el 27 de febrero de 2025, en su rendición de cuentas anunció el rescate y protección de las Cuevas del Pomier, mandato que fue acompañado por la Resolución 013/2025 del Ministerio de Medio Ambiente, firmada el 26 de febrero de ese mismo año.

Medidas de protección

Dicha resolución establece que está prohibido la extracción minera, la dinamitación y cualquier otra actividad similar en la zona núcleo de las Cuevas del Pomier. También establece sanciones para quienes incumplan la medida, conforme a las leyes ambientales vigentes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse.

Posteriormente, mediante el Decreto 403-25, emitido el 25 de julio de 2025, fue creada la Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier para coordinar acciones de protección, uso sostenible y desarrollo ecoturístico en los entornos de esta reserva antropológica.

Fue designado a Samir Rizek Sued como presidente de la comisión y Sonia Alejandra Perozo Barinas con el cargo de directora ejecutiva. La comisión también está integrada por representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Cultura y de Turismo, así como de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

Denuncias por daños

Domingo Abreu, miembro de la Plataforma San Cristóbal, explicó que lo que está ocurriendo en el entorno de las Cuevas del Pomier, área declarada como Capital Prehistórica del Caribe, es "totalmente contrario a la decisión tomada por el presidente mediante la resolución".

Los ambientalistas señalaron que la continuidad de las operaciones extractivas en el área representan una amenaza para las comunidades y para las especies que habitan la zona, entre ellas poblaciones de murciélagos, insectos, anfibios y reptiles.

Entre las exigencias planteadas figuran la paralización inmediata de toda actividad minera que represente un riesgo para el sistema cavernario del Pomier, una investigación técnica sobre el sepultamiento de la Cueva del Tándem, la intervención de los ministerios de Cultura y Medio Ambiente, así como la protección de las zonas productoras de agua de San Cristóbal, especialmente en Najayo Arriba.

Las organizaciones advirtieron que, de continuar las operaciones en el área, el país no estaría ante una simple irregularidad, sino frente a un desafío empresarial a una decisión presidencial y a una prohibición administrativa vigente.

Las entidades reiteraron su compromiso de continuar custodiando la situación del Pomier con la frase "Salvar el Pomier es salvar una parte esencial de lo que somos". Exhortaron al Gobierno a adoptar acciones inmediatas para preservar este patrimonio arqueológico, cultural y ambiental de importancia nacional.