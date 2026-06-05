La Unesco declara 14 nuevas reservas de la biosfera en el mundo

El anuncio fue hecho por la Unesco mediante un comunicado difundido tras una deliberación de la 38 sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera. ( FUENTE EXTERNA )

La Unesco designó este viernes, en el marco del Día del Ambiente, 14 nuevas reservas de la biosfera en el mundo, tres de las cuales están ubicadas en Montenegro, Timor Oriental y Aruba, países que por primera vez entran a esta red de zonas bajo protección que ya abarca a 145 naciones.

El anuncio fue hecho por la Unesco mediante un comunicado difundido tras una deliberación de la 38 sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés), que se celebra hasta mañana en el lado paraguayo de la represa Itaipú, que es compartida con Brasil.

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Nuevas reservas destacadas

Entre las nuevas reservas destacan la portuguesa Sierra de la Estrella -que alberga más de 3,000 especies, incluidas 26 endémicas-, todo el territorio de la isla de Aruba, la ciudad canadiense de Quebec y el sur del departamento de Alto Paraná, en Paraguay.

Además, se designó al albanés Lago Escútari, al Parque Nacional Theniet El Had de Argelia, al Gran Cáucaso de Azerbaiyán y al Parque Nacional Takamanda de Camerún, un santuario clave para la conservación del gorila del río Cross.

De igual forma, la Unesco declaró como reserva de biosfera al municipio Sablayan de Filipinas, al mongolés Tost Toson Bumbiin Nuruu (una cadena montañosa del desierto de Gobi) y a la cuenca del Lago Escútari, en Montenegro.

También fue incluida la vasta región iraní de Dalankuh-Qamishlou, el parque nacional Nino Konis Santana de Timor Oriental y la reserva natural y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco Phong Nha-K? Bàng, de Vietnam.

"Las designaciones de este año abarcan todos los continentes habitados y muestran plenamente lo que significa vivir en armonía con la naturaleza. La Unesco seguirá colaborando con gobiernos, comunidades y personal científico para mantener estos laboratorios naturales en la vanguardia de la respuesta mundial a las crisis climática y de biodiversidad", dijo el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, citado en una nota de prensa de la organización.

Con estas designaciones, la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la Unesco se eleva a 797 sitios en 145 países.

El programa MAB, lanzado en 1971, persigue, con un enfoque conservacionista, mejorar la relación entre las personas y su entorno.

La Unesco apuntó en su nota de prensa que las reservas de la biosfera, "junto con los sitios naturales del Patrimonio Mundial y Geoparques, suman más de 13 millones de kilómetros cuadrados de ecosistemas terrestres y marinos".

Estos espacios tienen como meta la conservación del 30 % de la superficie marina y terrestre para 2030.

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