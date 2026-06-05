Actores internacionales asumen papel protagonista en la concienciación sobre medioambiente

Actores internacionales como Javier Bardem, Penélope Cruz, Leonardo Di Caprio o Ted Danson se han convertido en grandes defensores del medioambiente, cuyo Día Mundial se celebra este viernes, una labor por la que han sumado muchos más seguidores en redes sociales que muchos científicos o políticos en el mundo.

La pareja formada por los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, además de por su vida profesional, son conocidos por su defensa del medioambiente, los animales y el planeta, entre otras causas sociales.

El actor español Javier Bardem, con 1,2 millones de seguidores en Instagram, está muy involucrado en la defensa de la Antártida, donde viajó en 2018 a bordo del buque Arctic Sunrise, de la organización ecologista Greenpeace, para concienciar sobre los impactos del cambio climático y promover la creación de un área marina protegida (AMP) de casi dos millones de kilómetros.

Bardem, ganador de un Óscar, participó además en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) que se celebró en 2019 en Madrid, donde expuso su experiencia e interactuó con el público presente en esa convocatoria.

Recientemente, Bardem y la actriz británica Emmy Yasmin Finney presentaron junto a Greenpeace el corto Slapp, acrónimo en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation, que desvela las presiones e intimidaciones por parte de empresas contaminantes o multinacionales en contra de defensores y activistas ambientales, periodistas u organizaciones sin ánimo de lucro.

El actor ha explicado que hizo la película ante los "intentos generalizados de silenciar el activismo", a propósito de las demandas de la empresa estadounidense de oleoductos Energy Transfer contra Greenpeace, en un intento de silenciar la libertad de expresión, minimizar el movimiento indígena de Standing Rock y castigar las acciones de solidaridad a la resistencia pacífica frente al oleoducto Dakota Access.

Por su parte, Penélope Cruz puso la voz en España a la serie documental "Nuestro planeta", cuya versión original tiene la voz del divulgador científico británico David Attenborough, y en la que se muestran imágenes de animales salvajes en sus hábitats y se explica la importancia de preservarlos.

Cruz además apoya campañas de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) y de la moda sostenible, además de las que alertan sobre la crisis hídrica, para lo cual puso su voz en español en la campaña 'La Naturaleza nos habla' de la organización Conservación Internacional.

Colaboraciones y campañas en favor del medioambiente

En España, además, el actor Luis Zahera ha participado en una intensa campaña de Greenpeace contra la construcción de una macrocelulosa en una localidad de Galicia, sobre la que denunciaba graves riesgos para las fuentes de agua y los ecosistemas de la zona donde se ubicaría el proyecto.

También Leonardo Di Caprio ha desplegado una amplia labor en defensa de la naturaleza, de los pueblos indígenas y contra los impactos del cambio climático.

Para ello creó en 1998 la Fundación que lleva su nombre y con la que trabaja en unos cuantos países, entre ellos Ecuador, donde se ha involucrado en la defensa de la Amazonía y de las Islas Galápagos.

En el caso de Galápagos, el actor, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, Island Conservation y la organización Re:wild anunciaron en mayo de 2021 la inversión de 40 millones de dólares para proyectos de restauración de las islas, lo que significó un apoyo para el canje de deuda externa del país por conservación de la naturaleza.

Además, Di Caprio, junto a Kate Perry o Caetano Veloso, pidieron al entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no firmar ningún acuerdo medioambiental con el Gobierno del brasileño Brasil Jair Bolsonaro, para favorecer la reducción real de la deforestación.

A la iniciativa se unieron además los actores Joaquin Phoenix, Orlando Bloom y Mark Ruffalo, así como el cantante Roger Waters, entre otros.

Del lado brasileño, firmaron la carta 15 conocidas figuras del mundo cultural del país sudamericano, entre ellas los cantantes Gilberto Gil y María Gadú, los actores Wagner Moura y Alicia Braga y el cineasta Fernando Meirelles.

Por su parte, el actor Ted Danson, miembro de la junta directiva de Oceana, es un firme defensor del océano, los ecosistemas y hábitats marinos, así como de la lucha contra la sobrepesca y la contaminación por plásticos, y ha participado en reuniones internacionales en defensa del espacio azul.

Hay muchos otros ejemplos, como Jane Fonda, conocida activista climática, o Juana Acosta y Adriana Ugarte, quienes se han unido a Oxfam Intermón en una campaña que denuncia la violencia que padecen las mujeres defensoras del medioambiente y las comunidades rurales en Colombia.