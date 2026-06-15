La mitad de la infancia mundial afronta al menos tres amenazas climáticas, según Unicef
El organismo pide a los gobiernos que reduzcan las emisiones contaminantes y que refuercen los servicios básicos para afrontar estos riesgos.
Unos 1,100 millones de niños, casi la mitad de la infancia del mundo, están expuestos a, por lo menos, tres amenazas climáticas que ponen en riesgo su educación, su salud e incluso su supervivencia, según un informe de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia.
El documento, titulado 'Children's Climate Risk Report 2026', muestra la exposición de la infancia a las ocho amenazas climáticas más frecuentes: inundaciones costeras, sequías, calor extremo, incendios, olas de calor, inundaciones fluviales, tormentas de arena y polvo, y tormentas tropicales.
Unicef pide a los gobiernos que reduzcan las emisiones contaminantes y que refuercen los servicios básicos para afrontar estos riesgos.
Según la agencia de la ONU, casi todos los niños del mundo se enfrentan a, por lo menos, una amenaza climática y más de 4 millones podrían estar expuestos hasta a seis.
El informe detalla los lugares y la intensidad de las amenazas climáticas que pueden afectar a la infancia.
Combinaciones extremas
La combinación de amenazas más extendida es la formada por sequía, calor extremo y olas de calor. Más de 296 millones de niños viven en zonas del mundo expuestas a ellas.
La segunda combinación más frecuente -sequía, calor extremo y tormentas tropicales- afecta a más de 115 millones de niños.
En países de Asia como Pakistán, Bangladesh o Myanmar, la infancia debe afrontar más amenazas climáticas simultáneas que en cualquier otro lugar del mundo y, además, de mayor intensidad.
Desertificación y sequía, dos problemas ambientales convertidos en riesgos sistémicos
En la región africana del Sahel, más de 4 millones de niños se enfrentan a la triple amenaza de olas de calor, calor extremo y tormentas de arena y polvo.
Los países de renta alta tampoco se libran de estos problemas. En Italia, por ejemplo, más de 6 millones de niños están expuestos a olas de calor prolongadas o sequías.
El texto analiza también la exposición de la infancia a la contaminación del aire y a la malaria, dos riesgos muy sensibles a los efectos del cambio climático.
La contaminación del aire afecta a casi todos los niños del mundo, y en torno a 1,000 millones están expuestos a la malaria.
Según la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, este análisis "puede ayudar a los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones a planificar mejor y a invertir de forma más eficaz".
- Unicef pide a las autoridades que reduzcan las emisiones y tomen medidas "ambiciosas" para cumplir los compromisos internacionales en esta materia.
Además, reclama que las instalaciones educativas y de salud sean resistentes a los problemas climáticos, que se garantice la seguridad alimentaria de la infancia, que se refuercen los servicios de agua y saneamiento y que los sistemas de alerta temprana sean eficaces.