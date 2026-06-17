UASD y Academia de Ciencias cuestionan plan de remediación en Pomier y piden su reformulación

Áreas donde se realiza remediación en el Pomier. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente revisar de manera integral el proceso de restauración ambiental que se desarrolla en el Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier.

La petición está contenida en una carta dirigida al ministro Paíno Henríquez el 9 de junio de 2026 y en un documento técnico titulado "Respuesta Técnica e Institucional al Plan de Remediación de Docalsa y a su Declaración Pública sobre las Cuevas del Pomier", al que tuvo acceso Diario Libre.

La controversia gira en torno al "Plan de Remediación Ambiental y Recuperación de Antiguos Frentes de Minado de Docalsa", fechado el 5 de septiembre de 2025, elaborado para intervenir áreas impactadas por décadas de extracción de caliza en las inmediaciones del Pomier.

Según el propio plan, el objetivo es recuperar antiguos frentes de explotación mediante una combinación de corte y relleno de taludes, estabilización física de terrenos, colocación de capa vegetal, revegetación y reforestación.

El documento proyecta la recuperación de más de 86,000 metros cuadrados mediante la siembra de especies forestales y la rehabilitación de superficies degradadas. Sin embargo, el plan también incorpora otros componentes que han generado cuestionamientos por parte de sectores académicos y ambientales.

Las objeciones académicas

La UASD y la Academia de Ciencias sostienen que el plan debe ser reformulado integralmente.

En su documento técnico argumentan que las medidas planteadas responden principalmente a una lógica de remediación física y cierre minero, mientras que la recuperación del Pomier requiere un enfoque más amplio que incorpore aspectos ecológicos, hidrogeológicos, espeleológicos, arqueológicos, paisajísticos y sociales.

Las entidades también cuestionan el proceso mediante el cual el plan fue revisado y validado, al considerar que no contó con suficiente participación de especialistas independientes, organizaciones comunitarias y sectores académicos.

Entre las medidas propuestas figuran una auditoría técnica independiente, la publicación completa de la documentación relacionada con el proceso, la creación de una mesa técnico-social de vigilancia y la elaboración de un nuevo Plan Integral de Restauración para el monumento natural.

Uso potencial de voladuras

Uno de los aspectos incluidos en el documento es la posibilidad de utilizar explosivos industriales para la adecuación de determinados frentes rocosos.

El plan señala que los trabajos se realizarían principalmente mediante maquinaria pesada y equipos especializados, pero añade que se tendrá como alternativa posible el uso de materiales explosivos tipo ANFO y emulsión para la realización de voladuras en aquellos frentes donde sea requerido.

También menciona el uso potencial de cemento expansivo, productos expansivos químicos y cuñas expansivas, así como la posibilidad de realizar voladuras controladas cuando las condiciones geológicas del macizo rocoso lo ameriten.

El cronograma general incluido en el documento contempla dos escenarios de ejecución: uno estimado en 2.3 años utilizando voladuras y otro de 5.9 años mediante medios exclusivamente mecánicos.

Aprovechamiento de roca caliza

Otro de los elementos contenidos en el plan se refiere al destino de los materiales removidos durante los trabajos de adecuación de taludes.

El documento distingue entre materiales de relleno, materiales arcillosos y material aprovechable.

Respecto a este último, establece que la roca caliza resultante de los trabajos será acopiada en las pilas de almacenamiento de Docalsa para ser utilizada posteriormente en procesos de molienda, alimentación del horno de cal o producción de carbonato.

La referencia implica que parte del material recuperado durante las labores de remediación tendría un aprovechamiento industrial posterior por parte de la empresa.

Plataforma para uso futuro de la empresa

El plan también contempla la conformación de una plataforma una vez concluyan las actividades de relleno proyectadas.

Según el documento, esta superficie tendría aproximadamente 26,325 metros cuadrados y requeriría un volumen de relleno superior a los 348,000 metros cúbicos.

El texto indica expresamente que dicha plataforma sería utilizada para futuras ampliaciones de la planta y de los procesos productivos de la empresa, incluyendo áreas de acopio.

Para los autores del documento técnico elaborado por la UASD y la Academia de Ciencias, este componente forma parte de los aspectos que deben ser revisados dentro del proceso de restauración del área protegida.

Caminos internos y reforestación

Además de las intervenciones sobre taludes y rellenos, el plan contempla la apertura y adecuación de caminos internos para facilitar las labores de remediación.

Entre ellos figura una trocha de aproximadamente 537 metros de longitud y 10 metros de ancho, así como la mejora de accesos internos vinculados a las áreas intervenidas.

La propuesta también incluye revegetación con gramíneas, colocación de capa vegetal, mantenimiento posterior al cierre y reforestación de más de 86,000 metros cuadrados.

Docalsa plantea que el uso final de las áreas intervenidas tenga vocación forestal y que los trabajos permitan reducir riesgos físicos asociados a antiguos frentes de explotación minera.

La discusión ocurre en momentos en que las Cuevas del Pomier vuelven a ocupar el centro del debate ambiental nacional, en medio de denuncias sobre posibles afectaciones a cavidades del sistema kárstico y de cuestionamientos sobre el alcance y los objetivos de la remediación actualmente en ejecución.