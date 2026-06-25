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tráfico ilegal de fauna silvestre
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Demanda de mascotas exóticas dispara el tráfico ilegal de reptiles y aves en Latinoamérica

El tráfico ilegal de vida silvestre genera ingresos de entre 7,000 y 10,000 millones de dólares anuales, convirtiéndose en una de las industrias ilícitas más rentables

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    Demanda de mascotas exóticas dispara el tráfico ilegal de reptiles y aves en Latinoamérica
    Demanda de mascotas exóticas dispara el tráfico ilegal de reptiles y aves en Latinoamérica. (EFE)

    Entre 400, 000 y 800, 000 huevos de psitácidos (loras y guacamayos) son robados cada año en Latinoamérica, donde la demanda de mascotas exóticas ha disparado el tráfico ilegal de reptiles y aves.

    La Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (Alpza) ha activado este jueves una campaña regional para frenar el comercio ilícito de especies, en el marco del Día Internacional contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre.

    La iniciativa pone el acento en el desvío de este delito hacia los mercados digitales y las redes sociales, una tendencia que se ha intensificado tras la pandemia.

    Además de reptiles y aves, los mamíferos y anfibios se enfrentan a una extracción selectiva severa.

    Aumento del tráfico de fauna

    La campaña alerta también sobre el aumento del tráfico de partes de grandes felinos, particularmente colmillos de jaguar, animal impulsado como sustituto del tigre para mercados orientales.

    El tráfico ilegal de vida silvestre, recuerda esta asociación, es la cuarta industria ilícita más rentable del planeta y moviliza entre 7, 000 y 10,000 millones de dólares al año. Si se incluyen la pesca y la tala ilegales, la cifra asciende a 20.000 millones.

    "Este delito no solo destruye la biodiversidad: actúa en simbiosis con redes de crimen organizado que también operan narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero", señala Alza.

    Las cifras "devastadoras" de la región muestran que nueve de cada diez animales capturados en la naturaleza mueren durante el traslado y que la presión comercial ha causado una disminución de hasta un 71% en las poblaciones de algunas especies vulnerables.

    Respuesta articulada necesaria

    "Como región, necesitamos una respuesta articulada que combine ciencia, educación y cooperación institucional, y eso es exactamente lo que esta campaña busca activar", afirmó Rodolfo Raigoza, presidente de Alpza.

    La campaña lleva como cabecera el lema 'Juntos contra el tráfico ilegal de fauna silvestre', con la etiqueta #NoAlTráficoIlegal.

    "Los zoológicos y acuarios acreditados rescatan cada año miles de animales al año del tráfico ilegal. No compres fauna silvestre como mascota", señala el material elaborado para su difusión.

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