Describen una nueva especie de orquídea en una zona de Ecuador fronteriza con Colombia

'Pleurothallis' es uno de los géneros de orquídeas más diversos del Neotrópico, con más de 600 especies distribuidas desde México hasta Suramérica. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de investigadores describió una nueva especie de orquídea, bautizada como 'Pleurothallis pembertoniii' y que había sido confundida durante años con otras estrechamente relacionadas, en la provincia ecuatoriana de Carchi, fronteriza con Colombia.

"El hallazgo confirma que los bosques montanos del norte del Ecuador continúan albergando especies desconocidas para la ciencia, incluso dentro de uno de los grupos de orquídeas más estudiados del continente", aseguró en un comunicado el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), una de las instituciones que participó en la investigación.

La nueva especie fue nombrada en honor al biólogo Robert Pemberton, quien contribuyó a la conservación de la Reserva Drácula, ubicada en Carchi, y a la protección del hábitat donde vive esta orquídea.

De acuerdo al Inabio, 'Pleurothallis' es uno de los géneros de orquídeas más diversos del Neotrópico, con más de 600 especies distribuidas desde México hasta Suramérica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/ckonfvtx6pfczao7qgah2kekmbt03nln2ufdiwkqeqekquxuerbdpgchhjmymulso5rnihaxlpf1lxibveaypwrel4jnovxyvjaym5likvk72sfptx9rdpo9m2pggshnx03otapchokfe1mk58rtzb4wakr3oahwuz4wmu9dmxxzkcfreyikhdbwplp-6ce0900f.jpg 'Pleurothallis pembertoniii', nueva especie de orquídea. (FUENTE EXTERNA)

Sin embargo, la delimitación entre muchas especies sigue siendo compleja debido a sus grandes similitudes morfológicas, lo que ha provocado frecuentes errores de identificación tanto en colecciones botánicas como en el comercio internacional de orquídeas.

Características y hábitat

"Los investigadores demostraron que 'Pleurothallis pembertonii' había sido confundida durante años con otras especies estrechamente relacionadas", señaló el instituto, que añadió que solo se la pudo reconocer "mediante un análisis detallado de su morfología floral", que mostró sus característicos pétalos vinosos de forma oblonga y un labelo con una estructura única.

La nueva orquídea solo ha sido registrada en una localidad dentro de la Reserva Drácula, donde crece como planta epífita sobre árboles de bosques nublados entre aproximadamente 1.970 metros de altitud.

Estado de conservación

Este ecosistema se caracteriza por su elevada humedad, abundante cobertura de nubes y extraordinarios niveles de endemismo vegetal, condiciones que favorecen la evolución de especies únicas.

Su restringida distribución la convierte en una de las orquídeas más vulnerables del país, por lo que los investigadores recomiendan clasificarla como en "Peligro Crítico", según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Leer más Jardín Botánico será sede de congreso internacional sobre biodiversidad