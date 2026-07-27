La erosión costera por el cambio climático afecta a todos los continentes, según informe

Erosión en una playa de Dénia (Alicante) tras un temporal de fuertes lluvias. ( EFE )

El cambio climático está provocando la erosión costera en todos los continentes, la contaminación por residuos plásticos en el mar sigue aumentando a nivel mundial, el Océano Ártico podría quedar completamente libre de hielo a mediados del siglo XXI y la acuicultura desempeñará un papel cada vez más importante en la seguridad alimentaria y nutricional del futuro.

Estas y otras consideraciones se desgranan en la tercera edición del World Ocean Assessment, la mayor evaluación científica sobre el estado de salud de los océanos, impulsada por Naciones Unidas (ONU) y que ha reunido a centenares de especialistas e investigadores de todo el mundo.

Uno de ellos es el profesor Pablo Sánchez-Jerez, catedrático del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante (UA), en España.

"El océano modula absolutamente todo: el régimen de precipitaciones, de vientos, las sequías, los cambios en la temperatura global, la absorción del CO2... Además, buena parte de la alimentación procede del mar", resalta Sánchez-Jerez en una entrevista con EFE, en la que expresó su preocupación por el calentamiento de los océanos.

Las principales conclusiones de la tercera evaluación mundial de los océanos subrayan que la biodiversidad marina se enfrenta a "desafíos persistentes, como el cambio climático, la pérdida de hábitat, la contaminación (en particular por plásticos) y la sobreexplotación".

Los microplásticos afectan a más de 4,000 especies

Los microplásticos afectan a todos los ecosistemas marinos y existen pruebas de su impacto en más de 4,000 especies, advierte el estudio, por lo que sus autores proponen "reducir la producción de plásticos, desarrollar innovaciones en la ciencia de los materiales e incrementar el reciclaje y las alternativas al plástico de un solo uso".

Por otra parte, se prevé que la demanda mundial de generación de electricidad nuclear aumente en las próximas décadas como respuesta a la necesidad de reducir la dependencia de la electricidad procedente de combustibles fósiles. En consecuencia, advierte el informe, "esto podría causar un incremento de los vertidos radiactivos al océano".

A este respecto, Sánchez-Jerez estima conveniente apostar por las renovables para dar "una opción a la nuclear, que no es la única salida a la crisis energética y emite bastante CO2 de forma indirecta".

El nivel del mar continúa subiendo a un ritmo creciente

El informe revela además que se prevé que para 2050 un tercio de la zona costera de baja elevación experimente un retroceso de la línea de costa superior a 100 metros y constata que el nivel del mar continúa subiendo a un ritmo creciente, pasando de menos de 2 milímetros (mm) al año antes de 2015 a 4,3 mm al año en 2023.

Afirma también que "los mares tropicales están subiendo más rápidamente debido a la expansión térmica", que "la extensión del hielo marino en el Ártico continúa disminuyendo", que "el Océano Austral ha mostrado recientemente una reducción en su superficie" y que "el Océano Ártico podría quedar completamente libre de hielo" a "mediados del siglo XXI".