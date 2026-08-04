DiCaprio y fondo de Jeff Bezos destinan 200 millones de dólares para rescatar 100 especies

La organización conservacionista Re:wild, cofundada por el actor Leonardo DiCaprio, y el fondo ambiental Bezos Earth Fund, del magnate Jeff Bezos, destinarán 200 millones de dólares a recuperar 100 especies al borde de la extinción en 30 países, según anunciaron este martes.

El Bezos Earth Fund, del fundador de Amazon, aporta la mitad del dinero, y Re:wild la otra mitad con el respaldo del propio DiCaprio y de las fundaciones Age of Union y Todd Graves Family Foundation, de acuerdo con un comunicado.

El proyecto, apodado 'Phoenix', garantiza cinco años de financiación por especie para escapar de los ciclos cortos de subvenciones, según Re:wild.

Especies y regiones afectadas

La lista abarca mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, invertebrados y plantas de cinco continentes, en hábitats que van de los océanos y los lagos de agua dulce a las selvas tropicales y las llanuras volcánicas, todas catalogadas en peligro crítico o extintas en estado silvestre.

Entre las especies de América figuran el cachorrito de Charco Azul, un pez de agua dulce que desapareció cuando el manantial mexicano en el que vivía se afectó por la sequía y años de extracción de agua para la agricultura; el petrel de Galápagos y el pinzón arbóreo mediano, ambos en Ecuador, y la jutía de Bahamas, un roedor caribeño.

"Las especies al borde de la extinción son a menudo las que sostienen algunos de los ecosistemas más importantes del mundo", afirmó DiCaprio en un comunicado.

Colaboración y objetivos

El actor agregó: "cuando protegemos esas especies, protegemos también los bosques, los humedales, los pastizales y los océanos de los que dependen".

Más de 100 socios locales e internacionales, entre ellos pueblos indígenas, comunidades locales y gobiernos, dirigirán los trabajos, que incluyen programas de cría, traslados de ejemplares, control de especies invasoras, manejo de enfermedades y restauración de hábitats.

La Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) participa como socio científico.

De las 176,000 especies evaluadas en su Lista Roja, más de 48,000 están en peligro, peligro crítico o extintas en estado silvestre.

"Cien especies, treinta países y un compromiso real para traerlas de vuelta. No (es) gestionar su declive. (Es) recuperarlas", dijo la vicepresidenta del Bezos Earth Fund, Lauren Sánchez Bezos.

La iniciativa se fundamenta en el marco mundial de biodiversidad Kunming-Montreal, que compromete a los gobiernos a detener las extinciones y mejorar el estado de conservación de las especies amenazadas.

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