Ministerio de Energía y Minas realiza jornada de reforestación y limpieza en Cotuí

El viceministro de Minas, junto a colaboradores del Ministerio de Energía y Minas, de Medio Ambiente, Senpa y Barrick Pueblo Viejo. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS )

El Ministerio de Energía y Minas, junto a otras instituciones del Estado, realizó una jornada de reforestación y limpieza en la comunidad de Hatillo, municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde fueron plantadas 240 plántulas de cedro, mara, Juan Primero y bambú en las cuencas de los ríos Colorao, Zinc y Margajita.

Decenas de colaboradores del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y Barrick Pueblo Viejo se sumaron a la iniciativa, cuyo propósito es contribuir a la protección de las fuentes hídricas, reducir la erosión del suelo y fortalecer las acciones de conservación ambiental.

La actividad forma parte de las acciones permanentes que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas en favor del medioambiente. La institución también ejecuta en Sánchez Ramírez jornadas internas de reforestación y siembra de cultivos menores, entre ellos habichuelas, aguacate, plátano, yuca y batata.

En representación del ministro Joel Santos, el viceministro de Minas, Giovanni Bloise, explicó que la protección del medioambiente constituye una prioridad para el país, especialmente por la importancia de preservar los recursos hídricos.

"El tema medioambiental es vital para República Dominicana, debido a que somos una isla y el agua debemos producirla dentro de nuestro propio territorio", afirmó.

El viceministro señaló que el desarrollo minero puede realizarse de manera responsable y en armonía con el entorno natural. "Medio Ambiente y una actividad minera supervisada y responsable son perfectamente compatibles; y en vez de restar valor, lo que hace es aportarlo", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/whatsapp-image-2026-08-08-at-100120-am2-aae705b3.jpeg La jornada incluyó la siembra de especies nativas y de bambú. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)

En tanto, el director de Asuntos Ambientales y Sociales de Energía y Minas, Omar Dotel, resaltó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la conciencia ambiental entre los participantes y dejan un legado positivo para las futuras generaciones.

Indicó que la institución ha desarrollado varios programas de reforestación en distintas zonas del país, entre ellos, en la presa de Mejita, donde existía un pasivo ambiental y Ministerio logró recuperar un área que hoy constituye un bosque.

Sobre la jornada en las cuencas de esos afluentes de esa demarcación minera, el director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sánchez Ramírez, Franklin Bautista, agradeció a Energía y Minas por impulsar iniciativas que promueven el equilibrio entre la actividad minera y la protección ambiental.

El superintendente de Responsabilidad Social de Barrick Pueblo Viejo, Jahaziel Serrano, valoró la iniciativa y reiteró el compromiso de todos los sectores con la conservación de los recursos naturales. Sostuvo que actuar con un enfoque de sostenibilidad permite gestionar responsablemente el presente y garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/whatsapp-image-2026-08-08-at-100120-am3-512aed2d.jpeg La jornada también incluyóla limpieza de afluentes. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)

Sobre la jornada

Durante la jornada participaron unas 70 personas de las diferentes dependencias estatales, las cuales plantaron 220 plántulas de cedro, mara y Juan Primero, además de 20 de bambú, especies seleccionadas de acuerdo con las características de la zona y plantadas a unos 15 metros de las cuencas de los ríos esos ríos.

Del mismo modo, los colaboradores realizaron la recogida de desechos plásticos para prevenir su contaminación.

En la actividad participaron, además, la directora de Promoción Minera del Viceministerio de Minas, Golye Latoufe; el encargado provincial del Senpa, mayor Leonardo Rodríguez; el subdirector técnico provincial del Ministerio de Energía y Minas, José Ramón Gómez, entre otros.

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