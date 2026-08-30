Describen cuatro nuevas especies de ranas en la provincia ecuatoriana del Carchi

Captura de video publicado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y el INABIO sobre el descubrimiento en su cuenta de Instagram. ( IMAGEN TOMADA DE LA CUENTA INABIO_EC )

Investigadores de universidades de Ecuador, España y del Instituto Nacional de Biodiversidad del país andino (Inabio) describieron cuatro nuevas especies de ranas del género Pristimantis, en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia.

El hallazgo, en el que participaron expertos de las universidades San Francisco de Quito (USFQ), Complutense de Madrid y del Inabio, amplía el conocimiento sobre uno de los grupos de anfibios más diversos del planeta y pone de relieve la importancia de conservar los bosques montanos y páramos de esta región.

Las nuevas especies pertenecen al grupo de especies Pristimantis myersi, un conjunto de pequeñas ranas terrestres caracterizadas por su diversidad y, en muchos casos, por presentar diferencias morfológicas difíciles de detectar, informó el Inabio.

Las especies descritas son Pristimantis cantrix, Pristimantis carchi, Pristimantis levi y Pristimantis marquezi.

El estudio

El estudio se desarrolló a partir de expediciones sistemáticas realizadas en diferentes sectores de Carchi, en el marco de investigaciones doctorales orientadas a documentar la diversidad de anfibios de los ecosistemas altoandinos.

Los investigadores utilizaron un enfoque que combinó evidencia morfológica, acústica, molecular, ecológica y biogeográfica, una estrategia especialmente importante para identificar especies crípticas que pueden parecer muy similares externamente.

Pristimantis cantrix fue registrada en Virgen Negra, Cerro La Bretaña y Loma La Esperanza, entre aproximadamente 3.019 y 3.612 metros sobre el nivel del mar, y su nombre hace referencia a la característica vocalización de los machos.

La especie presenta una distribución conocida inferior a 100 kilómetros cuadrados (km²) y enfrenta presiones derivadas de la deforestación y fragmentación de su hábitat. Los investigadores proponen clasificarla como En Peligro Crítico (CR).

Pristimantis carchi presenta una distribución más amplia dentro de la provincia y fue registrada tanto en las vertientes occidentales como orientales de los Andes, en localidades como Tufiño-Maldonado, Cascadas de Cartagena, Cerro La Bretaña y Morán. Su nombre rinde homenaje a la provincia que alberga sus poblaciones.

Debido a la reducción y fragmentación de los bosques montanos donde habita, se propone para esta especie la categoría de En Peligro (EN).

Pristimantis levi tiene una distribución conocida mucho más restringida. Fue encontrada en Morán, entre 2.784 y 2.895 metros de altitud, principalmente en ambientes altoandinos intervenidos, bordes de caminos, pastizales y zonas de transición. Su nombre honra a Jaime Levy y su familia por sus aportes a la conservación y al trabajo comunitario en el norte de Ecuador y sur de Colombia.

Con un área de ocurrencia estimada inferior a 100 km², los investigadores proponen que sea considerada En Peligro Crítico (CR).

Por su parte, Pristimantis marquezi fue registrada en San Francisco de Pioter, a aproximadamente 3.411 metros de altitud. Se encuentra asociada principalmente a bosques montanos con sotobosque denso y bien conservado y es muy rara en ambientes de páramo. La especie fue nombrada en honor al biólogo español Rafael Ignacio Márquez Martínez de Orense, reconocido por sus contribuciones al estudio de los sonidos de los animales y a la conservación de registros bioacústicos.

Su distribución conocida es inferior a 100 km² y se propone igualmente como En Peligro Crítico (CR).

Según los investigadores, uno de los principales aportes del estudio es demostrar que la diversidad de estos anfibios puede estar subestimada cuando se utilizan únicamente características externas para identificar las especies.

El descubrimiento también evidencia la situación vulnerable de los ecosistemas altoandinos de Carchi. Las localidades donde fueron encontradas las nuevas especies han experimentado procesos de deforestación y fragmentación asociados principalmente con la expansión agrícola, la ganadería y la apertura de caminos y otras vías de acceso.