El 96 % de los arrecifes de coral afronta un riesgo crítico de colapso en 50 años

El 96 % de los ecosistemas de arrecifes de coral de aguas cálidas y poco profundas evaluados en el mundo afronta un riesgo "extremadamente alto" de colapso para 2075 debido, principalmente, al calentamiento de los océanos provocado por el cambio climático.

Un análisis incluido este jueves en la Lista Roja de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica en "peligro crítico" a algunos de los sistemas coralinos más extensos y biodiversos del planeta, como la Gran Barrera de Coral australiana, el Triángulo de Coral del Pacífico occidental y el sudeste asiático, el Sistema Arrecifal Mesoamericano y los arrecifes del Mar Rojo.

El estudio abarca 127 ecorregiones tropicales y subtropicales y 188.362 kilómetros cuadrados de arrecifes en más de 80 países y territorios.

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"El estrés térmico debido al cambio climático es la amenaza constante más importante que impulsa el declive de los arrecifes de coral en todo el mundo", advierte la UICN.

La evaluación utiliza el escenario climático intermedio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que proyecta un calentamiento global de 2,7 grados a finales de siglo, con un aumento continuado de las temperaturas superficiales del mar.

"Su declive está privando a innumerables especies del alimento, refugio y zonas de cría de los que dependen, al tiempo que amenaza la seguridad y los medios de vida de las comunidades costeras", señala en el documento la directora general de la UICN, Grethel Aguilar.

Y es que, según el estudio, esta situación también tendrá consecuencias para actividades económicas como la pesca, la acuicultura y el turismo costero.

La organización avisa además de que la proporción de ecosistemas en peligro crítico sería aún mayor si no fuera por cuatro ecorregiones para las que los datos disponibles son insuficientes, mientras que los arrecifes de las islas Galápagos occidentales ya figuran como colapsados desde el episodio de El Niño de 1982-1983.

Posibilidades de recuperación

El colapso de un arrecife se produce cuando pierde las características que lo definen como ecosistema, con una desaparición casi total de los corales duros que construyen su estructura y el predominio de algas, escombros y esponjas, que alteran las redes alimentarias y reducen su capacidad para sostener una vida marina diversa.

Pese a la gravedad de las proyecciones, la evaluación destaca que los arrecifes aún pueden recuperarse si se reducen las presiones climáticas y locales, y subraya la diferencia entre el deterioro observado hasta ahora y el riesgo futuro asociado al calentamiento global.

Si solo se tuvieran en cuenta las tendencias registradas durante los últimos 50 años, el 24 % de las ecorregiones evaluadas estaría en peligro crítico, frente al 96 % al incorporar las proyecciones climáticas.

Factores de amenaza

"El riesgo de colapso de los arrecifes de coral está aumentando, pero esto debe ser una llamada de atención en lugar de un motivo de desesperación", afirma Mishal Gudka, director de Investigación de CORDIO África Oriental y responsable científico del estudio, quien ha resaltado la capacidad de algunos arrecifes para recuperarse.

Además del calentamiento, la sobreexplotación de especies como los peces loro y los meros amenaza al 63 % de los ecosistemas evaluados al alterar el equilibrio ecológico y reducir la capacidad de los arrecifes para recuperarse del estrés térmico.

El desarrollo costero, la contaminación, el turismo excesivo, la actividad industrial y la acuicultura figuran también entre las presiones que contribuyen a su degradación.

Por estos motivos, la UICN reclama reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ampliar la protección marina, restaurar las poblaciones de peces clave y mantener las aguas costeras libres de contaminación.