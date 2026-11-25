La embarcación de bandera cubana que encalló en la costa de Puerto Plata. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana evalúa los posibles daños ocasionados a un arrecife de coral por el encallamiento del buque de bandera cubana Nova Orion, en una playa del norte del país, informó este miércoles el Gobierno isleño.

El buque encalló frente a la playa Costambar, en la provincia de Puerto Plata, donde técnicos realizan inspecciones submarinas, toma de muestras y levantamientos con drones.

En un comunicado, el Ministerio explicó que, tras recibir la notificación del incidente, desplegó un equipo especializado para investigar las circunstancias del suceso, inspeccionar la embarcación y determinar el impacto sobre el ecosistema marino.

Según las informaciones preliminares suministradas por la tripulación, el buque, de 74,6 metros de eslora y 12,16 metros de manga, sufrió, el pasado 17 de noviembre, la rotura de al menos dos válvulas de agua en el cuarto de máquinas, lo que provocó la inundación de los tableros eléctricos y la interrupción del suministro de electricidad.

La avería dejó la embarcación a la deriva durante varias horas, hasta que encalló sobre una zona de arrecifes de coral.

Evaluación de daños

Como parte de las evaluaciones, los técnicos de Medio Ambiente inspeccionaron la embarcación, entrevistaron al capitán, documentaron las condiciones del cuarto de máquinas y tomaron muestras de agua de sentina para su análisis.

Los especialistas también realizaron inmersiones para examinar el casco y las condiciones del área marina afectada.

Durante las inspecciones submarinas, los buzos identificaron al menos cinco especies de coral, dos de erizos y cuatro de algas en la zona evaluada, cuya documentación permitirá determinar las posibles afectaciones a la biodiversidad del arrecife, según el comunicado.

El equipo también realizó levantamientos de fotogrametría, mediante drones, para precisar la ubicación del buque, delimitar el perímetro afectado y disponer de un registro visual que facilite la evaluación de los daños.

Próximos pasos

A partir de los resultados preliminares, el Ministerio determinó la necesidad de realizar maniobras para reflotar y retirar la embarcación, antes de hacer un inventario ambiental más detallado que permita establecer la magnitud de los daños.

El Ministerio indicó que mantiene la vigilancia y evaluación técnica del área para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y marinos afectados.

En marzo de 2022 un crucero, con capacidad para 4.266 pasajeros y 1.733 tripulantes, de la compañía Norwegian quedó encallado también en Puerto Plata, al abandonar el puerto de Taino Bay, donde había permanecido por unas horas en escala.