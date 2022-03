¿Lo has intentado? Esto sucede si bloqueas el perfil de Mark Zuckerberg en Facebook

Así sea por mera curiosidad, ¿has probado a bloquear el perfil de Mark Zuckerberg en Facebook? Algunas personas indican que es imposible. Otras personas, más aventuradas, aseguran que el CEO de Meta puede ingresar a cualquier perfil.

Según Mashable, antes no era posible y ante el intento aparecía la siguiente leyenda: “This profile can’t be blocked right now” (Este perfil no puede ser bloqueado en este momento).

¿Por qué sucedía esto? Hace algunos años, se difundió una campaña para bloquear masivamente a Mark Zuckerberg, tras esto Facebook decidió crear un mecanismo que se activa para proteger la cuenta de algunos personajes público o personas famosas.

¿Qué sucede si bloqueas a Mark Zuckerberg en Facebook?

En concreto, no sucede nada. Podrás bloquearlo como a cualquier otro usuario. Sin embargo, no se recomienda, ya que el creador de Facebook siempre publica las últimas novedades o funciones que traerá la Compañía Meta a la plataforma en mención.