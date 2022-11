Fundación neerlandesa demanda a Twitter por vender datos personales

La Fundación de Protección de Datos en Países Bajos anunció este martes que va a presentar una demanda masiva en nombre de 11 millones de neerlandeses contra la red social Twitter por "recopilar y vender sin permiso" datos sensibles sujetos al derecho de privacidad a través de una empresa de publicidad entre 2013 y 2021.

La empresa de publicidad MoPub, propiedad de Twitter hasta principios de este año, recopiló datos de unas 30,000 aplicaciones populares, incluido Buienradar (meteorología), Duolingo (idiomas) o Grindr (citas), y se los vendió a empresas para anuncios dirigidos, explicó hoy Anouk Ruhaak, presidenta de la fundación, en declaraciones al diario neerlandés Trouw.

La fundación va a presentar una demanda masiva en nombre de 10 millones de adultos y 1 millón de menores en Países Bajos, una estimación del número de residentes en el país que tenían estas aplicaciones en sus teléfonos entre 2013 y 2021.

“Cada aplicación de las más de 30,000 de nuestra lista tenía un pequeño fragmento de código de MoPub. El código almacena cuándo entras a la aplicación, dónde estás y cuánto tiempo usas la aplicación. También podrías estar usando otras aplicaciones (en ese momento). Si combinas todos los datos, obtienes una imagen de una persona”, dice Ruhaak.

Advierte de que los anuncios dirigidos “pueden ser muy dañinos” porque “no te das cuenta de que recibes anuncios diferentes a los demás, y eso puede influir en tu comportamiento” y, como ejemplo, señaló a una joven de 15 años con un trastorno alimentario que usa una aplicación de conteo de carbohidratos y recibe anuncios de programas de dietas aún más estrictas, lo que es un peligro para su salud.

Otro ejemplo es el uso de una aplicación para registrar el ciclo menstrual, lo que hace que diferentes empresas sepan entonces que “esta mujer quiere tener hijos”.

“Es muy probable que reciba anuncios de calcetines para bebés, pero lo que no ve es que algunas empresas tienen vacantes, pero no se las muestran porque no quieren contratar a alguien que pronto se irá de baja por maternidad (…) Eso es discriminación”, dijo Ruhaak.

No está claro si las empresas que están detrás de las 30,000 aplicaciones sabían que MoPub las usaba para recopilar datos, ni si los anunciantes se dan cuenta de que están usando datos obtenidos ilegalmente por Twitter.

La Fundación lanzó hoy la campaña de concienciación "Estás a la venta", para informar a los residentes de Países Bajos que va a presentar la demanda en su nombre y buscará una compensación para los afectados.

“Aún no hemos determinado un monto para la reclamación, pero en el pasado, se ha tenido que pagar en los tribunales entre 250 y 2,500 euros por persona por demandas similares”, asegura Ruhaak.

También hay una página web para que los usuarios puedan registrarse y reclamar la indemnización, y la fundación comprobará que esa persona ha tenido un teléfono inteligente durante el periodo comprendido en la demanda.