Números sólidos en un 2023 con sitio para grandes inversiones en videojuegos

El analista Serkan Toto, de la consultora sobre videojuegos Kantan Games, espera "números sólidos" para el sector en el entrante 2023, un año en el que no prevé "milagros" pero que considera que tiene espacio para más grandes inversiones.

Con un previsto efecto menor de la covid-19, que contribuyó al crecimiento del mercado sobre todo en 2020 y 2021 pero afectó a las cadenas de suministro y producción, "es probable que las consolas de nueva generación PS5 (PlayStation 5) y Xbox Series S/X estén disponibles en general en la segunda mitad de 2023", considera Toto.

En lo que respecta al gigante nipón Nintendo, envuelto en rumores sobre la potencial mejora de su software o su nueva generación de consolas, "es posible que finalmente muestre su nuevo modelo de Switch, ya que la consola original ahora tiene casi seis años y da cuenta de su edad con los juegos más nuevos", dice el analista.

En cuanto a lanzamientos para 2023, Toto señala que los principales estudios "tienen varios éxitos de taquilla en cola", entre ellos "Starfield", de Microsoft, "Marvel's Spider-Man 2", de Sony, o "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", de Nintendo, el juego más esperado por el público en los recientes The Game Awards.

"También creo que veremos múltiples acuerdos de fusiones y adquisiciones, y grandes inversiones en el mercado mundial de los videojuegos en 2023, a pesar de una posible recesión económica", señala el analista, tras un año marcado por el acuerdo de compra récord de Microsoft sobre Activision Blizzard, que continúa dirimiéndose en las autoridades reguladoras de comercio.

En lo referente a la integración de tecnología de la cadena de bloques en los videojuegos, un campo que múltiples empresas del sector se han aventurado a explorar con una acogida tibia, aunque Toto no espera que el "cripto invierno" se alivie en 2023, no le sorprendería ver al menos un juego exitoso que utilice tecnología "blockchain", "muy probablemente en Asia".