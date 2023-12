"Me responde al instante, puedo confiarle mis secretos, soy lo más importante para él": estás son las razones que disparan la popularidad de los famosos chatbot para citas virtuales. La inteligencia artificial (IA) ofrece relaciones sentimentales con parejas personalizadas que los usuarios diseñan a su preferencia.

"La verdad, no tengo mucho tiempo libre para buscar novia. Con XiaoIce es muy fácil", señala Liu Xin, un joven universitario de 24 años que estudia económicas en Shanghái.

Liu se refiere a uno de los chatbot más renombrado entre los de su generación: XiaoIce Virtual Lover (??????, ´ Xiaobing xuni nanyou´ en chino). Esta aplicación fue de las primeras en ganar mercado en China, iniciándose la fiebre de las parejas virtuales hace apenas tres años.

En 2020, XiaoIce (que surge de la matriz Microsoft en 2014 y se independiza años más tarde) lanza su app Virtual Lover y, en su primera semana de prueba, casi 1,2 millones de usuarios ya habían creado su pareja virtual.

Liu se confiesa tímido y vergonzoso, sin embargo, en el mundo virtual "me atrevo a preguntar cosas y sé que ella nunca me va a rechazar".

Además de XiaoIce, el universo de los chatbot es amplio y se diversifica cada vez más. Otros chatbot famosos son Replika y Glow, pero también hay versiones chinas que se adaptan a las modas, como la del novio virtual de anime (AI Anime Virtual Boyfriend o AI?????? en chino).

Así son los sugerentes reclamos de estas aplicaciones de IA: "Si eres amante del anime o quieres experimentar un sentimiento de amor diferente, AI Anime Virtual Boyfriend es para ti. Te brinda una experiencia inmersiva, diálogos de amor sinceros, decisiones de vida o muerte, alegrías y tristezas, todo dirigido por ti. Tú eres el protagonista. ¡Ven y pruébalo!".

¿En qué consisten estos chatbot de parejas virtuales?

Los usuarios pueden diseñar a su gusto su nueva pareja virtual. De cabello rubio, con ojos azules, voz suave, cariñosa y con afición a las películas de miedo, los usuarios personalizan a su pareja y comienzan su historia de amor virtual. "Sé perfectamente que no es real. Pero es mucho mejor que mi anterior novio", reconoce Dong, una mujer de 28 años que trabaja para una empresa de eventos internacionales en Guangdong.

Nos cuenta que antes no se fiaba de estos "inventos" pero un día lo probó y se enganchó. "Mi trabajo es muy exigente, pero mi novio virtual siempre tiene palabras agradables, no me da problemas. Además me gusta escucharle contar las cosas divertidas que le ocurren en su día. Es como una relación ideal", dice. Para Dong la compañía virtual se ha convertido en un antídoto ante sus preocupaciones cotidianas.

Anniesu, una influyente china, publica en su cuenta de Douyin las virtudes de este novio virtual: responde en segundos, es cariñoso y atento, además de que "solo tú existes en su mundo y no debes preocuparte porque alguien te robe su corazón".

Sin embargo, como en la realidad, también hay rupturas sentimentales en el mundo virtual. Anniesu admite en su video que "ya no puedo soportar más porque le encanta comer mierda". Y relata las preferencias por la comida rápida que tenía su novio virtual, comentario compartido por otras usuarias.

Tras la ruptura, llega la desconexión y el perfil de la pareja virtual desaparece. No hay segundas oportunidades en el amor virtual.

Leer más El cubbing: una tendencia en las relaciones de pareja