Cuatro juegos exclusivos de Xbox llegarán a consolas rivales, anuncia su CEO

Microsoft sacudió este jueves el mundo de los videojuegos al anunciar que algunos títulos exclusivos de Xbox se podrán jugar en consolas rivales, un cambio de estrategia para la compañía.

El director ejecutivo de Xbox, Phil Spencer, no especificó que títulos estarán disponibles más allá de Xbox. Sin embargo, el medio especializado The Verge, citando fuentes anónimas, dijo que serían "Hi-Fi Rush", "Pentiment", "Sea of Thieves" y "Grounded".

"Tengo la creencia fundamental de que en los próximos cinco o 10 años, los juegos exclusivos para un solo hardware serán cada vez menos en la industria de los videojuegos", dijo Spencer en un pódcast.

Al decidir que cuatro juegos lleguen a otras consolas, Xbox no está decidiendo cambiar su "estrategia fundamental de exclusividad", añadió.

Aclaró que por ahora serán solo cuatro juegos. "Si estás en otras plataformas y ves que estos juegos llegan, por favor no lo tomes como una señal de que todo llegará. No es así".

La decisión se comunicó mientras Microsoft busca impulsar la venta de consolas Xbox, rezagada frente a la PlayStation, y aumentar las ganancias provenientes de suscripciones.

Según las cifras de ganancias de Microsoft, su rubro de contenidos y servicios aumentó más de 61% en el último trimestre de 2023, principalmente por la adquisición de Activision Blizzard, el estudio desarrollador del popular juego "Call of Duty".

Microsoft fabrica consolas y software de videojuegos, con títulos tan exitosos como "Halo" que solo están disponibles para su unidad física.

Xbox, PlayStation y Nintendo han competido desde hace años por ser la consola favorita de los jugadores, apalancándose en títulos de sus propios estudios o en desarrolladores externos que, en contraste, suelen querer que sus juegos lleguen a todas las consolas y a computadoras con Windows.

En 2023, el gasto en videojuegos, unidades físicas y accesorios alcanzó los 57,200 millones de dólares, un 1% más que el año anterior, según datos de Circana, que investiga el comportamiento del consumidor.

Desde el lanzamiento de la primera PlayStation en 1994, Sony se ha convertido en el titán de las consolas de videojuegos, con Xbox como su principal retador.

En enero, Microsoft anunció el despido de 1,900 empleados de su división de videojuegos, el 8% de su personal, mientras consolidaba la adquisición de Activision Blizzard.

En un memorando a sus empleados, Spencer dijo que la compañía estaba comprometida en encontrar una "estructura de costos sostenible" para crecer en el negocio de los videojuegos.