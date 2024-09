Samsung presenta sus últimos lanzamientos en feria IFA 2024

Samsung Electronics aprovechó su participación en la feria tecnológica IFA 2024 para presentar una serie de innovaciones enfocadas en productos que integran la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de hacerla más accesible a los consumidores.

La compañía sostuvo en un comunicado que reafirmaba su compromiso con su visión "IA Para Todos", destacando cómo sus dispositivos permiten a los usuarios simplificar y mejorar sus vidas diarias.

Uno de los lanzamientos más destacados fue la nueva línea de proyectores Premiere 7 y 9, que ofrecen entretenimiento de alta calidad en el hogar. Equipados con tecnología láser avanzada, estos proyectores permiten disfrutar de resolución 4K en pantallas de hasta 130 pulgadas.

También incluyen características impulsadas por IA, como el Upscaling para mejorar el contenido en 4K y Vision Booster, que ajusta automáticamente el brillo y el contraste según las condiciones de luz.

En el ámbito de la productividad y la movilidad, Samsung lanzó el Galaxy Book5 Pro 360 y el Galaxy Book4 Edge de 15 pulgadas. El Galaxy Book5 Pro 360 combina el poder del nuevo procesador Intel Core Ultra y la IA de Samsung para ofrecer una experiencia de trabajo personalizada.

Por su parte, el ultra-delgado Galaxy Book4 Edge, impulsado por el procesador Snapdragon X Plus, promete un rendimiento excepcional con funciones de IA avanzadas y una larga duración de batería.

Además, Samsung presentó una actualización de su sistema operativo One UI 6.1.1, que lleva funciones de IA como Live Translate y Circle To Search a una gama más amplia de dispositivos, incluidos el Galaxy S24, el Z Fold5 y el Z Flip5. También introdujo nuevas herramientas creativas como Sketch to Image, que permite convertir dibujos en imágenes, y Portrait Studio, para la creación de avatares personalizados.

En cuanto a televisores, Samsung mostró su nueva generación de pantallas Neo QLED 8K AI, que incorporan procesadores NQ 8 AI Gen 3 con 512 redes neuronales, capaces de mejorar tanto la imagen como el sonido de manera personalizada gracias a la inteligencia artificial. Samsung también celebró sus colaboraciones con la casa de diseño Marimekko y con la obra del artista René Magritte, que estarán disponibles en su plataforma The Frame y Art Store, permitiendo a los usuarios decorar sus hogares con arte digitalizado de alta calidad.

Otro producto innovador es el altavoz inalámbrico Samsung Music Frame, que brinda una experiencia de audio inmersiva con tecnología Dolby Atmos. Samsung aprovechó la ocasión para lanzar la edición limitada Wicked Music Frame, inspirada en la película "Wicked", que incluye arte exclusivo y autógrafos de los personajes principales.

En el segmento de electrodomésticos, Samsung presentó la Bespoke AI Laundry Combo™, una lavadora y secadora todo en uno que ahorra espacio y optimiza el consumo energético, superando los requisitos de eficiencia energética con la tecnología de secado por bomba de calor. Además, el refrigerador híbrido con IA combina tecnologías de compresor y refrigeración Peltier para mejorar su eficiencia, adaptándose inteligentemente a las necesidades energéticas del hogar.

Todos estos productos están integrados en el ecosistema SmartThings, que permite a los usuarios controlar y gestionar sus dispositivos de manera eficiente y sencilla, optimizando el consumo energético y mejorando la conectividad en el hogar. Con estas innovaciones, Samsung reafirma su liderazgo en la industria tecnológica y su visión de hacer la inteligencia artificial accesible para todos.