Meta sigilosa espiando, un cable que une continentes y otros clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Ni el modo incógnito detuvo a Meta

Meta se metió en camisa de once varas luego de que investigadores descubrieran que Facebook e Instagram estaban espiando el historial web de usuarios de Android, incluso en modo incógnito o con una Red Privada Virtual (VPN, en inglés).

¿El truco? Las apps escuchaban en puertos secretos del celular y, con ayuda del famoso Meta Pixel —un código que Meta pone en miles de sitios para seguirle la pista a los usuarios incluso fuera de Facebook—, lograban reunir datos de las búsquedas, saltándose las reglas de privacidad.

Meta pausó la función y de la mano con Google promete arreglar lo que calificó como un "malentendido" sobre la aplicación de sus políticas, según un correo de un vocero de la compañía.

De Chile a Oceanía sin ´jet lag´

Chile y Google firmaron el contrato para construir el Cable Humboldt, el primer cable submarino de fibra óptica que cruzará el Pacífico Sur y conectará a Suramérica con Asia y Oceanía.

El cable, que unirá la ciudad de Valparaíso (Chile) y Sídney (Australia), tendrá una longitud aproximada de 14,800 kilómetros, una vida útil de veinticinco años y una capacidad de 144 terabytes por segundo para que el internet chileno llegue más rápido que un meme viral y con menos cortes que telenovela de los noventa.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones explicó que Chile se conecta en la actualidad a través de cables submarinos que van de la costa Pacífica hacia el norte y que por eso el nuevo cable "fortalecerá su soberanía digital", además de convertir al país en un 'hub digital' de la región al transformarse en la puerta digital directa de Latinoamérica con los países del Pacífico Sur del otro lado del mundo.

Musk sin filtro

Elon Musk ya no se guarda nada tras salir de la Casa Blanca, al punto de que ahora llama sin sonrojarse "abominación repugnante" el megaproyecto fiscal del presidente Donald Trump.

El magnate dueño de tecnológicas como X y Tesla también acusa a los republicanos de meter la pata con una ley que, según él, solo infla el déficit y deja la economía "temblando".

Mientras la Casa Blanca minimiza el drama y Trump sigue vendiendo su plan como "grande y hermoso", el distanciamiento entre el Musk que en su día encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental -el famoso DOGE- y el mandatario ya es oficial.

Telefónica con los datos al aire

Telefónica se despertó esta semana con ´los pelos de punta´ luego de que un cibercriminal apodado "Dedale" asegurara haberle sacado veintiún millones de registros de usuarios, de los cuales ya publicó un millón de datos de clientes peruanos en la red oscura, o 'dark web', como quien deja la muestra gratis en un supermercado.

De acuerdo con la compañía Hackmanac, dedicada a monitorear la evolución de las amenazas cibernéticas a nivel global, los datos extraídos por el ´hacker´ incluyen nombre, número de identificación, número de celular y hasta el plan de servicio contratado.

La empresa española, que en abril pasado vendió su filial en Perú, investiga ahora la filtración y cruza los dedos para que el resto de la información no termine rodando por ahí, ya que el cibercriminal está vendiendo en internet por 1,500 dólares la base de datos completa, según Hackmanac.

Escuelas sin celulares en Nueva York

La ciudad de Nueva York se prepara para prohibir el uso de teléfonos y relojes inteligentes en las escuelas en el próximo curso escolar 2025-2026, después de la aprobación de una nueva ley estatal.

Las escuelas públicas del estado pondrán en pausa el "modo scroll", desde kínder hasta el último año, y deberán decidir si recogen los teléfonos o simplemente prohíben su entrada, pero la regla es clara: nada de TikTok en clase, ni 'selfies' en el recreo.

La medida busca que los estudiantes vuelvan a poner atención en el pizarrón, reduzcan el drama viral y, como dice la gobernadora del estado, Kathy Hochul, "protejan su salud mental".

Una IA para tocar en Miami

El Museo Frost Science de Miami se pone futurista con "AI: More Than Human", una exposición que mezcla arte y ciencia para mostrar que la inteligencia artificial (IA) ya no es cosa de películas, sino parte de la vida diaria.

En la muestra que estará disponible hasta el 1 de septiembre los visitantes podrán jugar con Aibo, el perrito robot de Sony, dejar que una IA les escriba un poema o hasta ver cómo sería su "yo del futuro".

Además, la exhibición repasa desde los mitos del Golem y la espiritualidad hasta ChatGPT, y no le huye a los dilemas éticos y efectos ambientales que genera la IA.

Ax-4 sigue en espera por culpa del clima

La misión Ax-4 de Axiom Space —la más internacional y científica hasta la fecha— volvió a aplazar su despegue, previsto ahora para el 10 de junio, porque ni la NASA ni SpaceX quieren jugarle al valiente con el clima en plena temporada de huracanes.

Peggy Whitson, comandante de la misión, lidera a un equipo de astronautas de India, Polonia y Hungría, quienes llevan meses en cuarentena y dicen estar listos para lanzarse a la Estación Espacial Internacional.

La misión, primero agendada para el 29 de mayo y después para e 8 de junio, planea batir récords con catorce días en órbita y más de sesenta experimentos encargados por 31 países.