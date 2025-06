10 claves para que los medios tradicionales sobrevivan a la era de los 'influencers'

Los medios de comunicación tradicionales se enfrentan al desafío de adaptarse a un ecosistema donde los creadores de contenido, los pódcast y los videos cortos dominan el consumo informativo, especialmente entre los jóvenes, según el Digital News Report 2025 difundido este martes por el Instituto Reuters.

Su autor, Nic Newman, comparte en una entrevista con EFE en Londres 10 claves para progresar en este entorno de cambios vertiginosos, oportunidades tecnológicas y riesgos para la sostenibilidad del periodismo.

1. De la marca al rostro: el auge de las personalidades

"La confianza se está desplazando de las instituciones a los individuos", dijo Newman. "Los medios deben apostar por formatos que conecten en el entorno digital, como boletines electrónicos o pódcast, y contratar talentos que puedan relacionarse con las audiencias en múltiples plataformas, particularmente los jóvenes".

2. Un futuro desigual para los medios profesionales

Mientras algunas cabeceras, como The New York Times o el Financial Times, prosperan gracias a sus modelos de suscripción entre gente que pide noticias y está dispuesta a pagar por ellas, el panorama es mucho más incierto para el periodismo local o popular.

"Hay muchas dudas sobre el futuro de estos formatos, más difíciles de financiar", advirtió.

3. El papel no desaparece, pero se transforma

"Todavía hay mucha gente mayor que disfruta leyendo en papel. No va a desaparecer, pero sí cambiará", explicó este experto. Lo mismo ocurre con la televisión: en retroceso, pero aún relevante para ciertos públicos. No obstante, deben combinarlo con productos innovadores para atraer a otras audiencias.

4. Los medios públicos: bajo presión, pero con ventajas

Por una parte, están perdiendo relevancia entre los más jóvenes y afrontan "grandes desafíos políticos de quienes buscan recortar su papel", dijo Newman. Por otra, "no necesitan generar ingresos directamente del consumidor, lo que les da un margen", y pueden potenciar el hecho de que, en algunos lugares, son un referente de confianza.

5. La confianza, un activo diferencial

En muchos países, los medios públicos, sean radios, televisiones o agencias de noticias, "siguen siendo los más confiables, siempre que se perciban como independientes", afirmó el analista británico. "Eso es un capital valioso en tiempos de muros de pago y desinformación", destacó.

6. La IA como aliada para la personalización y la eficiencia

El informe identifica oportunidades para los medios en la inteligencia artificial, sobre todo para adaptar formatos, por ejemplo del texto al audio o del español al inglés. "La IA puede ayudar a hacer el contenido más relevante y accesible sin perder el foco en la calidad editorial", apuntó.

7. Jóvenes y polarización: el reto de la desconexión

El informe alerta del auge de medios alternativos y populistas, especialmente de derecha, entre varones jóvenes. "Muchos se sienten desconectados de la política y encuentran comunidades afines en redes sociales, donde los algoritmos refuerzan esas visiones", explicó Newman.

8. Para atraer a estas audiencias, hay que escuchar

"Captar a la generación móvil exige repensar no solo el contenido, sino también cómo lo distribuimos. No quieren estar atados a una marca ni sentarse frente a una televisión", resumió.

9. Las agencias de noticias, claves en la era de la IA

En un entorno dominado por motores de respuesta automatizados, las agencias se consolidan como fuentes fiables. "Muy pocas organizaciones tienen la amplitud, velocidad y neutralidad de una agencia, y eso es lo que buscan los modelos de IA", dijo Newman, que destacó que las empresas tecnológicas ya están firmando acuerdos con ellas.

10. El periodista sigue siendo insustituible

"La cobertura directa de lo que aún no ha ocurrido es algo que la IA no puede ofrecer", afirmó el experto. "Además, el reportero es una persona, alguien en quien se puede confiar, alguien que ha estado allí. Eso seguirá teniendo un valor enorme", concluyó Newman.

